JAKARTA – Perekonomian Indonesia diprediksi akan terperosok ke jurang resesi pada kuartal-III 2020. Diketahui, pada kuartal-II menunjukkan pertumbuhan ekonomi sudah minus 5,32%.

Sementara, negara dinyatakan resesi jika mengalami minus selama dua kuartal berturut-turut atau lebih. Oleh sebab itu, kuartal III-2020 menjadi penentu akan resesi Indonesia.

Berikut beberapa fakta mengenai ekonomi Indonesia akan alami resesi yang berhasil dirangkum oleh Okezone, Jakarta, Minggu (16/8/2020).

1. Kuartal III minus 1%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan berdasarkan data analisis pihaknya perekonomian Indonesia pada kuartal III minus 1%. Kemudian, akan mengalami tumbuh positif pada kuartal-IV, yang diproyeksi sebesar 1,38% dan secara keseluruhan perekonomian Indonesia tahun 2020 minus 0,49%.

“Kita perlu memompa lagi di kuartal III karena itu penentuan bagi kita. Pemerintah telah membelanjakan dari Rp 2.700 triliun dari anggaran yang sudah disiapkan termasuk anggaran PEN. Sampai dengan bulan Juni sudah membelanjakan Rp 1.000 triliun, sehingga tentu dalam kuartal III dan IV diharapkan bisa membelanjakan Rp 1.700 triliun,” kata Airlangga saat menghadiri Rakornas Apindo 2020 secara virtual, beberapa waktu lalu.

2. Airlangga Optimis Kuartal IV Mulai Membaik karena Beberapa Sektor Mulai Tumbuh

3. Ekonom Prediksi Perekonomian Baru Pulih 2022-2023

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai perkeonomian Indonesia akan kembali membaik pada periode 2022-2023. Hal itu melihat program penanganan Covid-19 dan pemberian stimulus yang digagas pemerintah belum terserap maksimal.

“2022-2023 perekonomian diproyeksi kembali positif,” kata Bhima saat dihubungi.

4. Daftar Sektor Usaha yang Mulai Ngegas di Kuartal III-2020

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, beberapa sektor usaha sudah mengalami perbaikan seiring berjalannya kuartal-III 2020. Di antaranya adalah Purchasing Manager's Index (PMI) Indonesia atau indeks manufaktur Indonesia berada di posisi 46,9. Kemudian, indeks keyakinan konsumen juga mengalami peningkatan atau sudah mencapai 83,8.

“Kita lihat dari sektor kendaraan bermotor juga ada kenaikan dari minus 82 ke minus 54. Dari segi inflasi inti ini juga mencerminkan aggregat demand sudah mengalami peningkatan di bulan Juli. Sektor perdagangan internasional, ekspor meningkat menjadi USD 12 miliar,” kata Airlangga.

Dia menyebut sektor itu sempat alami kemerosotan jika dibandingkan dengan sektor yang tumbuh positif meski ekonomi RI terkontraksi sebesar 5,32 persen. Salah satunya yakni sektor pertanian. Di mana pertanian berhasil tumbuh positif sebesar 2,9 persen. Selain itu, dalam keadaan situasi pandemi sektor teknologi informasi komunikasi juga masih tumbuh tinggi sebesar 10,88 persen.

“Sektor pertanian masih mampu tumbuh posititf, sektor informasi dan komunikasi juga positif. Beberapa hal sejak bulan Juni sudah mengalami perbaikan,” ujarnya.