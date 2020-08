JAKARTA - Pemerintah akan membantu para pekerja yang terdampak Covid-19 dengan upah dibawah Rp5juta dengan bantuan subsidi BLT Rp600.000. BPJS Ketenagakerjaan tengah memvalidasi dan melengkapi data peserta yang akan menerima bantuan subsidi gaji tersebut.

Dana sebesar Rp37,7 triliun juga sudah dialokasikan oleh pemerintah untuk subsidi gaji bantuan. Dengan penyaluran yang akan diberikan melalui dana transfer ke rekening masing-masing pekerja.

Untuk itu Okezone sudah merangkum beberapa fakta mengenai Syarat Pekerja Dapat Bantuan di BPJSTK, Jakarta, Minggu (16/8/2020).

1. Bantuan dana selama empat bulan

Bantuan tersebut akan diberikan pemerintah selama empat bulan. Subsidi diberikan mulai dari bulan September hingga Desember 2020.

2. Total dana Rp2,4 juta per orang

Pemberian dana dilakukan sebanyak empat kali, jika dikalkulasikan para pekerja akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp2,4 juta.

3. Pekerja Non PNS dan BUMN

Bantuan karyawan Rp600.000 selama 4 bulan dari pemerintah hanya untuk pekerja swasta atau pekerja Non PNS dan BUMN.

"Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan," kata Menteri BUMN Erick Thohir.

4. Terdaftar aktif di BPJS ketenagakerjaan

Pemberian bantuan karyawan Rp600.000 itu ditujukan bagi pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

5. Mayoritas Penerima BLT Pekerja dengan Gaji Rp2 Juta-Rp3 Juta Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang juga Wakil Menteri (Wamen) BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dari 13,8 juta tersebut terbanyak untuk bergaji antara Rp2 juta-Rp3 juta. “Tenaga kerja formal yang gajinya di bawah Rp5 juta dan sebagian besar itu gajinya antara Rp2 sampai Rp3 juta itu jumlahnya ada 13,8 juta tenaga kerja," ujarnya. 6. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan nomor kependudukan atau KTP Penerima bantuan ini ditujukan kepada pekerja dengan KTP bersatus WNI dan bukan mereka yang menerima bantuan manfaat dari kartu pra-kerja. 7. Iuran BJPS Ketenagakerjaan di bawah Rp150.000 Akan Dapat Bantuan Karyawan Iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji dibawah Rp5 juta per bulan.

