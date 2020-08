JAKARTA - Kekayaan Bos Tesla Elon Musk terus bertambah pada tahun ini. Hal tersebut disebabkan naiknya saham Tesla yang sudah empat kali lipat sejak awal tahun.

Menurut Firma Riset Wealth-X, Elon Musk memiliki sekitar 20% saham Tesla yang bernilai USD50 miliar atau Rp738 triliun (mengacu kurs Rp14.800 per USD). Dengan naiknya saham tersebut, maka secara keseluruhan kekayaan pribadi Musk mencapai USD66,7 miliar atau Rp985 triliun hingga 13 Agustus 2020.

Tak hanya itu, Musk masih memiliki kekayaan lain termasuk sahamnya di perusahaan startup Dirgantara SpaceX sebesar USD15,3 miliar atau Rp225 triliun. Selain itu, ada uang tunai dan kepemilikan substansial termasuk beberapa kepemilikan real estate bernilai jutaan dolar.

Musk yang merupakan kepala eksekutif SpaceX dan pendiri The Boring Company, menaikkan posisinya sebagai orang terkaya dunia di tengah lonjakan saham Tesla. Elon Musk berada di peringkat keempat atau tepat di bawah Bos LVMH Prancis Bernard Arnault dan di belakang Bos Facebook Mark Mark Zuckerberg.

Dengan kekayaan tersebut, lantas seperti apa Elon Musk bisa menghasilkan dan membelanjakan kekayaannya? Berikut cara yang digunakan Musk terhadap uangnya, dilansir dari CNBC, Rabu (19/8/2020).

Perumahan

Saat dia tidak sibuk menjalankan banyak perusahaan, Musk aktif di pasar real estate. Musk men-tweet rencana untuk menjual semua harta dan memilih untuk tidak memiliki rumah. Beberapa properti yang dimilikinya pun sudah dipasarkan, termasuk perkebunan seluas 47 acre di Hillsborough, California.

Properti yang memiliki rumah bergaya Mediterania dengan 10 kamar tidur dibangun pada 1916 dengan harga USD35 juta atau Rp516 miliar. Pada Juni, Musk menjual rumah besar tujuh kamar tidur seluas 16.000 kaki di lingkungan Bel Air Los Angeles seharga USD29 juta atau Rp428 miliar kepada seorang miliarder teknologi China, CEO NetEase William Ding.

Berdasarkan perkiraan Wealth-X tentang aset Musk, miliarder tersebut masih memiliki setidaknya empat properti di wilayah Los Angeles yang nilainya hampir USD40 juta atau sekitar Rp590 miliar. Angka tersebut termasuk properti 33.976 kaki persegi senilai USD5 juta atau Rp73 miliar dan properti 1.540 kaki persegi senilai USD850.000 atau Rp12 miliar.

Musk juga memiliki properti bergaya Mediterania dengan 10 kamar tidur yang dibangun pada 1916 dengan harga sekitar USD35 juta atau Rp516 miliar.

Kedermawanan

Pada 2012, Musk bergabung dengan orang-orang seperti Warren Buffett dan Bill Gates dalam menandatangani The Giving Pledge, dan berjanji untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk tujuan amal selama hidupnya.

Pada 2015, Musk memberikan USD10 juta atau Rp147 miliar kepada Future of Life Institute, yang bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi kecerdasan buatan bermanfaat bagi kemanusiaan. Dan pada 2016 dilaporkan menyumbangkan saham Tesla senilai USD255 juta atau Rp3,3 triliun ke yayasan amalnya sendiri, yang disebut Yayasan Musk.

Pada 2018, Bloomberg melaporkan bahwa Musk telah menghasilkan lebih dari USD6 juta atau Rp88 miliar dalam bentuk sumbangan anonim kepada kelompok lingkungan Sierra Club. Musk telah meminta kelompok tersebut untuk mempublikasikan sumbangan tersebut untuk mengimbangi reaksi yang mengikuti sumbangannya lebih dari USD88.000 atau Rp1,2 miliar kepada politisi Republik pada saat itu.

Mobil

Tak heran, CEO mobil listrik memiliki juga beberapa kendaraan menarik. Dalam lelang Sotheby 2013, Musk membayar hampir USD1 juta atau Rp14,7 miliar untuk mobil sport Lotus Esprit 1976. Mobil langka tersebut digunakan dalam pembuatan film film James Bond 1977 "The Spy Who Loved Me".

Selain itu dirinya juga memiliki mobil Ford Model T 1920, yang katanya hadiah dari seorang teman. Selain itu Jaguar Series 1 1967 E-type Roadster.

Sebelumnya Musk pernah memiliki BMW 320i 1978 atau mobil pertama yang pernah dimilikinya. McLaren F1, mobil sport langka yang menurut Musk dia rusak pada tahun 2000 setelah membelinya seharga USD1 juta atau Rp14,7 miliar.

Pada Juli 2019, Musk mengatakan di Twitter bahwa dia kebanyakan mengendarai sedan Tesla Model S. Performance. Miliarder tersebut juga terlihat mengendarai Cybertruck baru Tesla di sekitar California selatan.

Investasi

Musk mengatakan bahwa dia biasanya hanya menginvestasikan uang di perusahaannya sendiri. Pada 2018, Musk menyumbang sekitar 90% dari USD112,5 juta atau Rp1,1 triliun yang dikumpulkan tahun itu oleh perusahaannya yakni The Boring Company.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir ia juga menginvestasikan jumlah yang dirahasiakan sebagai pendukung keuangan untuk perusahaan teknologi seperti startup kecerdasan buatan DeepMind dan startup neuroteknologi NeuroVigil.

Pada 2015, Musk dan wirausahawan lainnya juga berkontribusi pada janji USD1 miliar atau Rp14,7 triliun untuk mendanai lab penelitian kecerdasan buatan OpenAI.

Sisanya

Wealth-X melaporkan bahwa Musk juga memiliki USD950.000 atau Rp14,02 miliar dalam opsi saham yang dapat dieksekusi di Tesla dan akan ditambahkan pada USD50 miliar atau sekitar Rp737 triliun sahamnya dan menyumbang lebih dari 76% dari total kekayaan bersihnya.

Sedangkan kepemilikan saham Musk di Space mencapai USD15,3 miliar atau Rp225,8 triliun. Perusahaan dirgantara swasta tersebut baru-baru ini membuat sejarah dengan peluncuran pertama astronot NASA ke luar angkasa.

Musk juga diperkirakan memiliki sekitar USD660 juta atau Rp9,7 triliun hasil dari gaji sebelumnya, bonus, investasi, dividen dan transaksi saham.

Musk terkenal tidak menerima gaji sebagai CEO Tesla. Namun, pada Mei, Musk mendapatkan bagian pertama dari paket pembayaran dengan insentif besar-besaran yang disetujui oleh pemegang saham Tesla pada tahun 2018.

Porsi itu memberi Musk tambahan 1,7 juta saham Tesla bernilai lebih dari USD700 juta atau Rp10,3 triliun pada saat itu.