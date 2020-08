JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan pada perdagangan di akhir pekan mengalami kenaikan dan penurunan di beberapa jenis panganan. Kenaikan harga pangan ini terjadi di beras dan daging.

Harga daging sapi has naik Rp701 menjadi Rp123.333 per kg, harga daging sapi murni naik Rp2.426 jadi Rp117.962 per kg dan daging kambing naik Rp242 menjadi Rp115.476 per kg.

Kemudian harga cabai juga mayoritas mengalami penurunan. Seperti cabai merah keriting turun Rp471 menjadi Rp25.551 per kg, cabai merah besar naik Rp467 menjadi Rp30.692 per kg, cabai rawit merah mengalami penurunan Rp1.093 menjadi Rp28.000 per kg dan cabai rawit hijau turun Rp1.378 menjadi Rp24.644 per kg.

Dari seluruh jenis beras, Beras IR.I (IR64) naik Rp73 menjadi Rp11.697 per kilogram. Kemudian untuk harga beras Setra I atau premium naik Rp645 menjadi Rp12.727 per kg

Berdasarkan sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), berikut pergerakan harga-harga pangan, Jakarta, Minggu (23/8/2020):

- Beras IR.II (Ramos) harga naik Rp36 menjadi Rp10.835 per kg

- Beras IR. III (IR 64) harga naik Rp68 menjadi Rp9.829 per kg

- Beras Muncul I harga naik Rp88 menjadi Rp12.550 per kg

- Beras IR.42/Pera harga naik Rp262 menjadi Rp12.679 per kg - Minyak Goreng (Kuning/ Curah) harga naik Rp92 menjadi Rp12.672 per kg - Bawang Putih harga turun Rp206 menjadi Rp26.793 per kg - Bawang Merah harga turun Rp319 menjadi Rp32.517 per kg - Ayam Broiler/Ras harga turun Rp1.873 menjadi Rp33.777 per ekor - Telur Ayam/Ras harga turun Rp31 menjadi Rp25.206 per kg - Gula Pasir turun Rp53 menjadi Rp14.172 per kg