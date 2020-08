JAKARTA - Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Reformasi Sistem Keuangan yang di dalamnya akan mengatur penataan kembali keberadaan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hanya saja rencana tersebut dinilai kurang tepat saat ini.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, Perppu Reformasi Sistem Keuangan saat ini tidak terlalu dibutuhkan. Sebab, perubahan saat ini tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba.

"Sepertinya Perppu tidak dibutuhkan, karena ini tidak bisa tiba-tiba, suprise di sektor keuangan spekulatif sekali," ujar Eko dalam diskusi virtual, Senin (31/8/2020).

Terkait independensi yang ada di Bank Indonesia yang masuk dalam rencana Perppu tersebut, Eko menilai bank sentral akan tetap ada. Hanya saja mekanismenya nanti akan ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR dalam pembahasan.

"Sekarang itu yang jadi problem seolah-olah negara di dalam negara, tinggal bagaimana mendefinisikan apakah independensi dalam instrumennya tapi tidak dalam tujuan-tujuan," kata dia.

Menurutnya, jika Perppu ini dipaksa untuk diputuskan pada masa pandemi Covid-19, maka tidak akan optimal untuk perubahan ke depan. Kuncinya ada pada perubahan di bank sentral.

"Kemudian, ini mengganggu dalam konteks stabilitas terutama jangka pendek tentu saja harus dilakukan dengan perencanaan ke jangka menengah," ucapnya.

Selain itu, Eko juga menilai perlu adanya upaya ekstra dalam Perppu tersebut, di mana tidak perlu sorotan keseluruhan kepada sektor keuangan saja. Di satu sisi sektor fiskal pun belum mampu menyerap anggaran secara maksimal.

"Sebetulnya, problemnya itu mempush-nya apakah memang seolah-olah ini jadi kesalahan sektor moneter dan keuangan, padahalkan sebetulnya ada amunisi yang dikeluarkan dari sisi moneter menuju ke fiskal tapi problemnya banyak sumbatan di fiskal," tuturnya.

