JAKARTA - Perekonomian Indonesia diprediksi akan mengalami resesi pada triwulan III-2020. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi diproyeksi akan kembali kontraksi seperti sebelumnya. Tercatat dalam data BPS angka Produk Domestik Bruto pada triwulan II 2020 minus hingga 5,32%.

Lantas, ketika Indonesia nanti mengalami resesi, apa saja dampak yang akan terjadi?

Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati sempitnya lapangan pekerjaan akan paling dirasakan oleh masyarakat. Sebab, saat resesi menimpa bisa dipastikan seluruh perusahaan akan meminimalkan biaya pengeluaran beban gaji pegawai.

"Kemungkinan, untuk rata-rata industri, yang bisa mereka pekerjakan kembali tinggal 50%, artinya 50% sisanya ini, yang sudah terlanjur terdepak dari lapangan kerja ini, mereka harus mendapatkan pekerjaan dari mana?," kata Enny belum lama ini.

Dia menambahkan, efek selanjutnya yaitu banyak pegawai yang akan di-PHK. Karena, dampak dari PSBB membuat kini banyak perusahaan tak bisa kembali mempekerjakan mereka yang sebelumnya dirumahkan.

"Kemarin dunia usaha mengatakan, begitu ada pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena masih harus memenuhi protokol Covid-19, maka pekerja-pekerja yang mereka rumahkan tidak full 100% mereka bisa pekerjakan kembali," ujarnya.

Dia menyebut, krisis ekonomi yang diakibatkan dari pandemi ini lebih parah dari tahun 1998, sehingga, dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk kembali bangkit.

"Berdasarkan pengalaman kita menghadapi krisis '97-'98 saja tidak cukup lima tahun untuk benar-benar pulih. Dampak pandemi itu jauh lebih berat daripada krisis '97-'98. Karena krisis '97-'98 itu hanya beberapa sektor yang berdampak, kali ini dampaknya seluruh sektor," kata Enny.

Sementara itu, Pengamat ekonomi Tauhid Ahmad mengatakan, bahwa sejumlah kehidupan masyarakat akan terganggu akibat kehilangan pendapatan dan pekerjaan. Ini pun diprediksi akan memengaruhi turunnya nilai investasi di sektor properti. "Nilai real estate juga akan turun karena banyak rumah tangga yang menurunkan niatnya untuk menyewa atau membeli real estate," ujar Tauhid Ahmad. Tauhid Ahmad berpendapat, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pinjaman dan utang akan semakin meningkat. "Pinjaman dan utang akan semakin meningkat karena keluarga akan mencari sumber pinjaman baru," ujarnya.