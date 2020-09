JAKARTA - Perusahaan teknologi terbesar di dunia, Amazon akan mengadakan Career Day pada 16 September. Career Day menjadi kabar gembira sekaligus membuka peluang kepada orang yang sedang mencari pekerjaan.

Amazon sendiri saat ini sudah memiliki 33.000 lowongan pekerjaan. Namun, dalam Career Day ini akan mencakup 1.000 tim dari perekrut Amazon yang menawarkan 20.000 sesi pelatihan karier secara gratis

Nantinya, semua karyawan baru ini akan mendapatkan bayaran sekitar USD15 per jam atau Rp224.415 per jam (mengacu kurs Rp14.800 per USD). Tak hanya itu, karyawan baru ini juga akan mendapatkan cuti hingga 20 minggu.

Juru Bicara Amazon mengatakan, karyawan yang mengisi peran perusahaan dan teknologi akan menerima gaji rata-rata USD150.000 atau sekitar Rp2,2 miliar termasuk gaji, kompensasi dan tunjangan berbasis saham.

"Dengan banyaknya orang yang menganggur karena dampak ekonomi Covid-19 dan mencari pekerjaan baru, Career Day dirancang untuk mendukung semua pencari kerja, terlepas dari tingkat pengalaman, bidang profesional, atau latar belakang mereka atau apakah mereka sedang mencari pekerjaan itu. pekerjaan di Amazon atau perusahaan lain, " ujarnya melansir dari CNN, Jumat (11/9/2020).

Amazon melakukan survei dan menemukan bahwa 53% orang Amerika terpaksa mencari pekerjaan baru karena Covid-19. Pada bulan Agustus, Amazon mengatakan pihaknya berencana untuk mempekerjakan 3.500 pekerja tambahan di kota-kota di seluruh AS.

Hal ini menjadi salah satu langkah akan wacana perluasan ruang kantor yang signifikan. Ini berbanding terbalik dengan perusahaan lain gang justru sudah menggunakan teknologi dalam operasional kantornya. Amazon juga mengumumkan akan membuka toko kelontong baru yang diisi dengan perangkat pintar. Selain itu, perusahaan teknologi tersebut dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan Simon Property Group (SPG), pemilik mal terbesar di AS, untuk mengubah toko JCPenney (JCP) dan Sears (SHLDQ) sebelumnya atau saat ini menjadi pusat distribusi untuk mengirimkan paket. "Kami berencana untuk mempekerjakan lebih dari 100.000 orang untuk pekerjaan musiman UPS, dan mengantisipasi sejumlah besar akan pindah ke peran permanen setelah liburan," kata perusahaan itu dalam siaran pers.