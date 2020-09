YOGYAKARTA - Agenda Indonesia Corporate Travel and MICE (ICTM) 2020 yang akan dilaksanakan di Yogyakarta direspons positif oleh para pelaku wisata. Acara tersebut diyakini bakal mengangkat pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)yang sedang terpuruk

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan sosialisasi awal mengenai ICTM tersebut. Dengan kondisi seperti ini, pihaknya memberikan apresiasi yang luar biasa. Hal ini lantaran kondisi ekonomi dan pariwisata yang membutuhkan keyakinan publik.

"Saya kira ini mampu menumbuhkan keyakinan publik berwisata dan menginao atau konsep Meeting Incentive, Convention and Exhibition (MICE) di Yogyakarta," terangnya di Yogyakarta.

Dia menjelaskan, dengan informasi melalui media massa termasuk jaringan MNC Media maka gelaran ICTM dengan protokol kesehatan menjadi salah satu bukti upaya menggeliatkan ekonomi pariwisata di tengah pandemi. "Kita siap menyampaikan kepada anggota PHRI DIY dan juga stake holder pariwisata," tandasnya.

Hal senada disampaikan penasihat Asosiation The Indonesian Of Tour and Travel Agencies (Asita) Edwin Ismedi Himma yang mengaku mendukung agenda ICTM. Menurutnya, hal ini mendukung keberadaan Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata unggulan.

"Ini agenda penting untuk bangkitnya ekonomi dan pariwisata karena ada buyer besar ada seller, dan juga berbagai agenda mengungkit wisata di Yogyakarta," katanya.

Selanjutnya, upaya membangkitkan geliat ekonomi pariwisata di masa pandemi COVID-19 terus dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Yogyakarta terpilih menjadi salah satu dari lima kota di Indonesia untuk menggelar Indonesia Corporate Travel and MICE (ICTM) 2020.

Even Director ICTM Johanes Chang mengatakan, ICTM merupakan salah satu upaya untuk menstimulasi ekonomi pariwisata. Terlebih di masa pandemi saat ini yang sangat dirasakan para pelaku pariwisata. Yogyakarta merupakan satu dari lima kota setelah sosialisasi di Bali. Sosialisasi juga akan digelar di Jakarta, Bogor, dan Malang. "Kita berharap di Yogyakarta ini dari perwakilan pelaku pariwisata seperti PHRI, Asita kemudian UMKM, air lines, maupun startup lokal," terangnya saat kunjungan ke Dinas Pariwisata DIY. Sementara Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo menyambut baik kegiatan dari Kemenparekraf yang didukung penuh MNC Media ini. Menurutnya agenda ini menjadi salah satu upaya membangkitkan kembali pariwisata DIY di masa pandemi. "Ini kesempatan baik bagi DIY mulai membangkitkan kembali pariwisata dan menunjukkan sebagai kota MICE (Meeting, Insentif, Convention and Exhibition) di Indonesia," katanya. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan zoom meeting antara Kemenparekraf, Dinas Pariwisata DIY serta MNC Media.