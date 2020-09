JAKARTA - Pada masa pandemi seperti sekarang, menambah penghasilan dari side-hustle adalah cara menghasilkan uang di luar pekerjaan utama. Di samping itu, beberapa orang mencari penghasilan tambahan perlu dilakukan karena tuntutan ekonomi yang sulit saat ini.

Oleh karena itu, bagi yang merasa bingung ingin mencari penghasilan tambahan dari mana saja. Perencana Keuangan Prita Ghozie berbagai tipsnya. Pertama, buat list dari hal apa yang dapat dikuasai.

"Side-hustle akan dikerjakan di waktu luang maupun after-office hour jika seseorang memiliki pekerjaan utamanya. Pastinya dibutuhkan banyak energi serta motivasi bukan? Sehingga, memilih side-hustle yang tepat adalah hal yang perlu diutamakan," tutur Prita dalam Instagram @pritaghozie, Jakarta, Jumat (18/9/2020).

Prita menuliskan beberapa hal yang perlu dipegang, berdasarkan 4E. "Cari sesuatu yang kamu Excellent in doing, hustle ini bisa Earn money, harus yang Easy, dan pastinya kamu Enjoy," ujarnya.

Kedua, segera putuskan jika butuh berinvestasi. Terkadang side-hustle itu butuh modal kerja awal.

"Contohnya saat aku mulai menulis tahun 2009 lalu, hal pertama yang suamiku lakukan adalah mebelikan aku laptop sebagai modal kerja. Nah, usahakan banget di awal jangan menggunakan pinjaman untuk modal kerja," ujar Prita.

Dirinya juga memberi pesan, agar rencanakan pengeluaran dengan bijak dan selalu evaluasi apakah side-hustle ini memang profitable. Ketiga, make sure no conflict of interest.

"Aku orang yang berpegang pada integritas, itu sebabnya harus memastikan side-hustle tidak ada konflik kepentingan terutama jika punya main job. Jujur saja, moonlighting, mengambil proyek untuk kantor utama kamu menjadi atas nama pribadi, dan sejenisnya tidak etis." pungkasnya.

Selain itu, Prita memberi pesan agar jangan lakukan yang akan disesali di masa depan. Keempat, time management.

"Side-hustle is not for somebody that cannot manage their own life," tutur Prita.

Tidak ada cerita jika mau kasih hasil kerja yang baik jika diri sendiri tidak sanggup mengelola kehidupan. Sebab perlu diingat, bahwa klien tidak bertanggung jawab atas masalah hidup kita, percintaan, atau apa ppun masalah domestik.

"Jika kamu punya main job, atur side-hustle hanya untuk dua sampai tiga after office hour dan satu hari weekend ya. You also need to rest," ucapnya.

Kelima, jangan lupa dengan pekerjaan utama. Pekerjaan utama yang memberikan gaji tetap, tunjangan, dan sebagainya menjadi hal yang berhak mendapatkan 100% atensi. "Sangat tidak etis dan tidak profesional, jika kita konsentrasi penuh ke side-hustle karena mau memperbesar earning power, tapi kamu tidak berani melepaskan main job karena khawatir gak bisa hidup," ujar Prita. Menurut Prita, ada begitu banyak side-hustle yang dapat dilakukan, seperti berdagang, freelance job yang dapat dikerjakan secara online, dan gig economy society, ataupun idelainnya. "Side-hustle adalah kesempatan terbaik untuk menciptakan hidup seperti yang kita mau. Dan dengan tambahan uang yang didapat, maka impian-impian lain bisa menjadi kenyataan," tutur Prita.