JAKARTA - Harga emas naik pada hari Jumat waktu setempat karena dolar Amerika Serikat (AS) melemah dan kekhawatiran pemulihan ekonomi akibat pandemi virus corona atau Covid-19 . Penguatan harga emas ini terjadi dua minggu berturut-turut.

Harga emas di pasar spot naik 0,6% menjadi USD1.953.72 per ounce dan selama pekan ini naik 0,6%. Harga emas berjangka AS ditutup naik 0,6% menjadi USD1.962,10 per ounce.

“Kami melihat dolar yang sedikit melemah, meskipun kami masih dalam kisaran yang sedikit di sini. Harga emas seharusnya lebih baik karena dolar akan terus melemah, ” kata seorang analis di ED&F Man Capital Markets Edward Meir,

Baca Juga: Dolar AS Babak Belur Lawan Yen

“Jalur dengan resistensi terendah adalah ke atas karena The Fed, semua stimulus datang dari bank sentral global dan lebih banyak stimulus fiskal jika ada kesepakatan di Washington; semua penarik mengarah ke arah harga yang lebih tinggi," ujarnya.

Sementara Itu, dolar AS turun 0,2% terhadap mata uang utama lainnya, membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya. Federal Reserve AS berjanji pada hari Rabu untuk mempertahankan suku bunga mendekati nol untuk waktu yang lama, sementara Amerika Serikat mempertimbangkan stimulus bantuan virus corona senilai USD1,5 triliun.

Suku bunga yang lebih rendah yang mengurangi biaya peluang memegang emas tidak memberikan hasil dan langkah-langkah stimulus yang meluas telah mendorong kenaikan harga emas lebih dari 28% tahun ini karena dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi. "Kami percaya keseimbangan risiko tetap naik untuk emas dan mengharapkan harga rata-rata USzd2.000 per ounce pada kuartal IV-2020 dan USD2.125 tahun depan," kata analis Standard Chartered Suki Cooper. "Pembatasan koreksi jangka pendek, imbal hasil riil negatif dan dolar yang lebih lemah, di samping stimulus yang belum pernah terjadi sebelumnya, menciptakan lingkungan makro yang menguntungkan untuk emas dan kemungkinan akan menjadi pendorong harga utama selama beberapa bulan mendatang," katanya. Di sisi lain, harga perak turun 0,5% menjadi USD26,97 per ounce, sementara platinum turun 0,8% menjadi USD932,80 dan paladium naik 0,3% menjadi USD2.343,65.