JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan pada perdagangan di akhir pekan ini cenderung turun. Khususnya pada harga beras dan daging.

Harga daging sapi has turun Rp761 menjadi Rp122.333 per kilogram (kg), harga daging sapi murni turun Rp244 jadi Rp118.215 per kg dan daging kambing naik Rp1.481 menjadi Rp116.481 per kg.

Kemudian harga beras juga mayoritas mengalami penurunan dari seluruh jenis beras, Beras IR.I (IR64) turun Rp24 menjadi Rp11.690 per kg. Kemudian untuk harga beras setra I atau premium turun Rp311 menjadi Rp12.085 per kg.

Untuk harga cabai sendiri juga mengalami penurunan seperti cabai merah keriting naik Rp130 menjadi Rp27.088/kg, cabai merah besar turun Rp1 menjadi Rp36.066 per kg, cabai rawit merah mengalami penurunan Rp574 menjadi Rp27.000 per kg dan cabai rawit hijau turun Rp383 menjadi Rp25.000 per kg.

Baca Juga: 2 Hari Stagnan, Kini Harga Emas Antam Turun Rp7.000

Berdasarkan sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), berikut pergerakan harga-harga pangan, Jakarta, Sabtu (19/9/2020):

- Beras IR.II (Ramos) harga turun Rp33 menjadi Rp10.706 per kg

- Beras IR. III (IR 64) harga turun Rp74 menjadi Rp9.676 per kg

- Beras Muncul I harga turun Rp105 menjadi Rp12.282 per kg

- Beras IR.42/Pera harga turun Rp111 menjadi Rp12.209 per kg

- Minyak Goreng (Kuning/ Curah) harga naik Rp155 menjadi Rp13.176 per kg - Bawang Putih harga turun Rp534 menjadi Rp27.529 per kg - Bawang Merah harga turun Rp383 menjadi Rp32.382 per kg - Ayam Broiler/Ras harga turun Rp257 menjadi Rp34.515 per ekor - Telur Ayam/Ras harga naik Rp37 menjadi Rp23.250 per kg - Gula Pasir turun Rp153 menjadi Rp13.867 per kg.