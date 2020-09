JAKARTA - Cokelat menjadi primadona bagi penggemar cemilan manis dan legit. Tapi siapa sangka kalau ternyata cokelat juga mempunyai specialitynya lho, salah satunya adalah cokelat jenis Craft Cokelat.

Craft cokelat merupakan cokelat dengan value added tertinggi, di mana dalam pengolahannya dibuat dengan sistem (from bean to bar). Tentunya, cokelat ini mampu memunculkan rasa tambahan dari biji cokelatnya sendiri melalui proses fermentasi.

Dan ternyata, Indonesia menjadi salah satu produsen cokelat terbesar di dunia. Untuk saat ini, di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bali, Yogyakarta, Bandung, Surabaya dan Lampung sudah berhasil memproduksi craft cokelat.

"Lebih dari 90% produsen cokelat di Indonesia adalah petani berskala kecil," tulis Instagram Kemenparekraf, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Para petani atau kelompok tani cokelat di Indonesia sangat diperlukan dalam hal memiliki kemampuan pengolahan produksi kakao fermentasi. Nantinya, kakao tersebut dapat diolah menjadi craft cokelat.

"Dengan nilai tambah lebih tinggi, dapat mensejahterakan petani cokelat Indonesia," papar Kemenparekraf.

Untuk tahapan pengolahan craft cokelat dimulai dari pemilihan biji cokelat, lalu fermentasi biji, pengeringan, dilanjutkan dengan roasting serta pengupasan, penggilingan, lalu tahap akhir yakni pencetakan dan pengemasan. Nantinya, hasil dari pengolahan tersebut dapat menghasilkan cokelat dengan ragam cita rasa seperti hazelnut, honey, peach, dan lain-lain.

