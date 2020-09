JAKARTA - Pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi diproyeksi masih negatif pada kuartal III-2020 mendatang. Alhasil, Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terkonfirmasi mengalami resesi karena selama dua kuartal berturut-turut perekonomiannya minus.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira meminta pemerintah untuk fokus terhadap penanganan wabah. Sebab, solusi terbaik agar resesi tak berlanjut ke tahun 2021, yaitu dengan menekan angka kenaikan kasus baru Covid-19 di Tanah Air.

“Jadi kalau penanganan bagus, kita akan bisa rebound lagi lebih cepat. Kita tidak melanjutkan lagi resesi di tahun 2021,” kata Bhima dalam acara Market Review di IDX Channel, Selasa (22/9/2020).

Menurut dia, bila pemerintah bisa meneka angkat penyebaran Covid-19 di kuartal III, maka nantinya di kuartal IV-2020 kontraksi pun tidak terlalu besar. Hal itu dapat didorong dengan momentum liburan akhir tahun yang mayoritas orang memanfaatkannya dengan berwisata.

“Ini ada momentum bagus Natal dan tahun baru 2021. Tentu dengan protokol kesehatan,” ujarnya.

Dia menjelaskan negara yang memiliki penanganan pandemic dengan baik, maka pemulihannya pun akan berjalan cepat. Salah satu contohnya seperti China dan Vietnam. Kini kedua negara itu bisa menjalani roda perekonomian, karena bisa berhasil menang melawan pandemi.

“Kita harusnya meniru Vietnam atau China, tentunya akan membuat ekonomi kita positif,” katanya. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memproyeksi semua negara akan mengalami resesi. Sri Mulyani mengatakan pandemi covid-19 memberikan tekanan terhadap ekonomi semua negara. Dampak dari pandemi ini membuat ekonomi di seluruh negara mengalami penurunan. “Seperti negara Eropa, Italia, Prancis sudah negatif. Jadi kalau kuartal ketiga forecast negatif mereka bisa tiga kuartal berturut-turut negatif. Spanyol, UK, dan juga negara ASEAN di sekitar kita Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand diperkirakan kuartal ketiga masih akan mengalami tekanan kontraksi yang cukup dalam," ujar Sri Mulyani dalam diskusi virtual, hari ini.