JAKARTA - Harga minyak dunia turun lebih dari 4% pada penutupan perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB) setelah Presiden AS Donald Trump dinyatakan positif Covid-19 sehingga mengguncang aset berisiko.

Harga minyak juga tertekan karena peningkatan produksi minyak mentah global mengancam pemulihan pasar.

Melansir CNBC, Jakarta, Sabtu (3/10/2020), patokan minyak jenis Brent dan minyak mentah AS keduanya menuju penurunan minggu kedua berturut-turut. Ketidakpastian seputar kesehatan presiden AS menambah serangkaian kegelisahan, termasuk laporan pengangguran AS yang lesu dan peningkatan pasokan dari produsen minyak dunia utama.

“Ini merupakan minggu yang sulit dan sekarang diagnosis presiden mengirimkan getaran ke seluruh pasar,” kata John Kilduff, partner di Again Capital di New York.

“Pandemi Covid-19 telah membebani pasar minyak lebih dari kelas aset lainnya. Ini adalah skenario terburuk untuk pasar minyak," katanya.

Minyak mentah Brent turun USD1,12, atau 2,7% menjadi USD39,81 per barel, setelah sebelumnya menyentuh sesi terendah USD38,79 per barel. West Texas Intermediate, patokan minyak AS, ditutup turun USD1,67 atau 4,3% ke level USD37,05 per barel.

Minyak mentah AS dan Brent menuju penurunan masing-masing sekitar 6% dan 5% dalam minggu ini dan penurunan minggu kedua berturut-turut.

Sementara Itu, Departmen Tenaga Kerja AS melaporkan pemulihan pasar tenaga kerja AS melambat pada bulan September, karena gaji non-pertanian meningkat 661.000 pekerjaan bulan lalu setelah naik 1,49 juta pada Agustus.

Pengumuman Trump dan Ibu Negara Melania Trump dinyatakan positif Covid-19 memicu aksi jual di pasar saham AS dan Eropa. Di sisi lain, pasokan minyak mentah dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) naik pada September sebesar 160.000 barel per hari (bpd) dari bulan sebelumnya. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pasokan dari Libya dan Iran, anggota OPEC yang dibebaskan dari pakta pasokan antara OPEC dan sekutunya yang dipimpin oleh Rusia, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC +. Produksi Libya telah meningkat menjadi 270.000 bpd, lebih cepat dari perkiraan analis setelah pelonggaran blokade oleh Tentara Nasional Libya.