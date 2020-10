JAKARTA - Harga minyak mengalami rebound menyusul penurunan produksi dan investor  sedang mengamati perkembangan kesehatan Presiden AS Donald Trump yang positif terkena virus corona minggu lalu.

Minyak mentah Brent naik 2,55% menjadi USD40,27 per barel. Minyak mentah berjangka AS juga melonjak 2,89% menjadi USD38,12 per barel.

Baca Juga: Harga Minyak Anjlok Lebih dari 4%, Trump Positif Covid-19 Bikin Cemas

Pekan lalu setelah Presiden Trump dinyatakan positif Covid-19, harga minyak pun merosot lebih dari 3%. Namun pada perdagangan Senin waktu setempat, harga minyak telah kembali menguat.

Saham perusahaan minyak secara regional pun bergerak beragam. Di Australia, Beach Energy naik 5,6%, sementara Santos naik 4,71%. Inpex Jepang melonjak 4,34%.

Sedangkan di Hong Kong, saham PetroChina tergelincir 1,32% dan CNOOC turun 1,21%. Demikian dilansir dari CNBC, Selasa (6/10/2020).

Baca Juga: Berapa Sih Biaya Bikin Label Masker SNI?

Investor kemungkinan terus memantau perkembangan seputar kesehatan Presiden Trump, dengan pertanyaan yang muncul setelah dokternya mengumumkan bahwa mereka telah dirawat dengan deksametason, steroid yang direkomendasikan untuk kasus Covid-19 yang parah.

Namun, dokter presiden AS, Dr. Sean Conley, mengatakan bahwa kondisi orang nomor satu di AS tersebut telah membaik dan dapat dipulangkan secepatnya pada hari Senin.

Presiden AS dipindahkan ke Pusat Medis Militer Nasional Walter Reed pada Jumat lalu, setelah l diberi obat antiviral remdesivir.

(fbn)