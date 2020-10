JAKARTA - Dalam rangka menyambut hari ulang tahun yang ke-31, MNC Group menggelar MNC eFest 2020. Salah satu kegiatannya adalah kompetisi pemrograman (hackathon) yang mengusung tema Funcode 2020.

MNC Hackathon Funcode 2020 mengajak para jagoan teknologi dan informasi Indonesia untuk menciptakan produk digital yang memberikan solusi dan ide-ide cemerlang terhadap Media UGC Platform dan Financial Technology. "Dalam rangka menyambut HUT MNC Group yang ke-31, MNC Fest mengundang technology enthusiast yang ada di Indonesia untuk ikut serta ambil bagian dalam Hackathon Funcode ini," ujar CTO MNC Group Yudi Hamka, di Jakarta, Rabu, (7/10/2020).

Yudi menjelaskan kegiatan ini terbuka untuk siapa saja, mulai dari programmer, mahasiswa teknologi informasi, hingga startup untuk menjadi solusi bagi masa depan dunia digital Indonesia. Peserta akan ditantang untuk membangun the next generation platform digital di dua area, yakni Digital Media dan Financial Technology.

Melalui kegiatan ini, lanjut Yudi, diharapkan dapat dikembangkan produk digital bersama dengan para developer teknologi dan informasi di Indonesia, demi meningkatkan kemajuan di dunia digital. "Kalian harus mengembangkan satu ide the next generation UGC platform, itu akan seperti apa?" kata Yudi.

Yudi menambahkan pendaftaran dibuka sejak 5 Oktober 2020 hingga 11 Oktober 2020. Adapun, kompetisi akan diselenggarakan mulai 12 Oktober 2020 dengan agenda screening dan technical meeting. Selanjutnya, pada 28 Oktober 2020 akan dilakukan seleksi untuk babak 5 besar, dan pada 7 November 2020 masuk babak grand final untuk menentukan pemenangnya.

Kegiatan ini dapat diikuti secara individu maupun tim. Untuk peserta tim, maksimal anggota terdiri dari tiga orang. Pendaftaran langsung dikirim melalui email hackathon@mncinnovation.id dengan mencantumkan nama tim, foto tim, email dan kontak, judul project disertai deskripsi singkat. Adapun, kriteria penilaian adalah, pertama, harus menyampaikan ide-ide baru yang disertai dengan cara pengimplementasiannya. Kedua, design user interface yang user friendly. Ketiga, memberikan kesiapan ide, konsep dan solusi yang baik. Terakhir, memiliki kesesuaian antara solusi yang dihasilkan dengan bisnis model dari MNC.