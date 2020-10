JAKARTA - Harga emas naik pada perdagangan Rabu waktu setempat setelah meredanya kekhawatiran stimulus AS untuk mendukung ekonomi yang dilanda virus corona. Harga emas kini fokus pada risalah dari pertemuan terakhir Federal Reserve AS untuk petunjuk tentang prospek kebijakan moneter.

Harga emas di pasar spot naik 0,4% menjadi USD1.884,46 per ounce. Harga emas berjangka AS turun 1,3% menjadi USD1.884,60 per ounce. Demikian seperti dilansir CNBC, Jakarta, Kamis (8/10/2020).

"Retracement Presiden Trump dari tidak ada negosiasi stimulus menjadi tindakan bantuan sepihak telah membantu mendukung harga emas meskipun dolar AS hanya melemah sedikit," kata portfolio manager di GraniteShares Jeff Klearman.

Baca Juga: 4 Resto Cepat Saji "Turun Gunung" Jual Makanan di Kaki Lima

Harga emas telah turun hampir 2% pada hari Selasa setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan penghentian negosiasi stimulus tambahan hingga setelah pemilihan presiden 3 November. Namun, dia kemudian menyarankan bantuan penggajian baru untuk maskapai penerbangan.

“Kekhawatiran penghancuran permintaan terkait virus corona masih berlimpah, yang berarti cepat atau lambat, paket stimulus fiskal kemungkinan akan disahkan dan The Fed akan melanjutkan kebijakan moneter akomodatif yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Klearman.

Investor sekarang menunggu risalah dari pertemuan kebijakan 15-16 September Fed pada 1800 GMT. Ketua Fed Jerome Powell menyerukan lebih banyak bantuan untuk bisnis dan rumah tangga untuk menjaga pemulihan ekonomi yang baru lahir dari guncangan.

"Ada antisipasi tentang tingkat inflasi sebagai akibat dari stimulus dan itu bisa dilindungi oleh emas," kata president and chief investment officer of Sica Wealth Management Jeffrey Sica.

Dia menambahkan akan ada potensi besar untuk tidak memiliki hasil pemilu pada November, yang akan membantu harga emas sebagai pelarian ke tempat yang aman. "Emas dipandang sebagai investasi tempat berlindung yang aman karena kemampuannya untuk mempertahankan nilai bahkan pada saat ketidakpastian keuangan atau politik. Ini juga digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi," katanya. Sementara itu, harga perak naik 2,7% menjadi USD23,70 per ounce, platinum naik 0,9% menjadi USD856,15, sementara paladium naik 0,9% menjadi USD2.362.41.