JAKARTA - The F Thing merilis in-house brand FIGURE. Dengan ragam koleksi padu padan, semua bisa dieksplorasi oleh tiap perempuan untuk mendefinisikan gaya mereka masing-masing.

Brand FIGURE dengan konsisten mengusung tema yang sejalan dengan visi dan misi awal.

FIGURE selalu mendukung isu-isu sosial yang dekat dengan hati kita, mulai dari body positivity sampai upaya untuk membangun kesadaran mengenai mereka para individu yang penuh kasih sayang di kampanye terbarunya “Just Like Everyone Else”.

"Melanjutkan kampanye self love, di bulan ini, kami terinspirasi dari teman-teman dari Ikatan Sindrom Down Indonesia, untuk menjadi bagian dari kampanye Just Like Everyone Else. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan awareness kepada publik bahwa teman-teman dengan kebutuhan khusus, mereka juga sama seperti kita, ingin diperlakukan sama seperti kita. Untuk itu, bertepatan dengan Down Syndrome Awareness Month, Figure akan memberikan special gifts untuk teman-teman di ISDI dari hasil penjualan Figure yang didapat selama bulan Oktober - November," kata Head of Business Development dari The F Thing Lysia Jessica, Selasa, (20/10/2020)

Brand FIGURE selalu memgangkat bahwa setiap perempuan dengan berbagai latar belakang berbeda dalam rentang usia yang berbeda dan dengan bentuk dan ukuran tubuh yang berbeda. Kampanye fashion FIGURE kali ini mengundang 5 pasangan orangtua atau wali dengan anak-anak mereka yang memiliki down syndrome.

Keluarga pertama yang diundang adalah Amaylia Amas yang berusia 26 tahun, bersama ayahnya, Encep Rayum.

Encep Rayum cerita kalau dia sudah membesarkan Amaylia dari kecil sampai saling mengerti emosi masing-masing.

Encep sendiri adalah seorang karyawan di BUMN yang suka berolahraga dan aktif di lingkungan kompleksnya untuk mengurus organisasi atau komunitas olahraga.

Beberapa keluarga lainnya ada juga Alice Tedja dengan gurunya, Cindy dengan ibunya, dan lainnya yang juga murid dari Center of Hope. FIGURE memahami bahwa meskipun kita berbeda, tapi pada dasarnya kita semua sama. Dalam kampanye ini, senyum hangat dan bahagia mereka masing-masing benar-benar menyentuh hati kami, dan melalui kampanye ini, FIGURE juga ingin menyentuh hati Anda. Dan FIGURE akan secara konsisten mendukung semua perempuan Indonesia melalui koleksi-koleksinya. FIGURE juga akan mengadakan sebuah webinar online sebagai turunan kampanye Just Like Everyone Else yang di mana FIGURE akan menyumbangkan beberapa uang hasil pembelian koleksi bajunya kepada anak-anak spesial ini yang akan diadakan di akhir November nanti. Untuk informasi lebih lanjut, simak video pertama dari series “Just Like Everyone Else” klik di sini (http://bit.ly/THEFTHINGYOUTUBE) dan untuk cek produk Figure bisa langsung ke (https://thefthing.com/brand/Figure). Informasi mengenai brand lebih lanjut, bisa cek di akun Instagram @figure.tft.