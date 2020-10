JAKARTA - Inovasi dibutuhkan supaya tetap kompetitif. Perusahaan makanan cepat saji di Amerika Serikat (AS) pun mengubah menu dan mendesain ulang toko.

Makanan cepat saji di AS melakukan segala hal untuk tetap bertahan dan membuat pelanggan kembali meski pandemi belum berakhir. Termasuk menambahkan pemesanan seluler, sistem pengiriman ban berjalan, kios swalayan, dan bahkan alkohol di beberapa lokasi.

Berikut perubahan yang dilakukan perusahaan makanan cepat saji, dilansir dari Business Insider, Rabu (28/10/2020):

1. McDonald's atau McD

McDonald bersaudara mulai menjual burger pada 1940-an. Perusahaan lepas landas pada 1950-an dengan keterlibatan Ray Kroc, yang membuka waralaba McDonald's pertama di Des Plaines, Illinois, pada 15 April 1955.

McDonald's menawarkan hamburger 15 sen.

Menu aslinya hanya menawarkan sembilan item, seperti hamburger, burger keju, kentang goreng, milkshake, susu, root beer, jeruk, Coca Cola, dan kopi. Tapi sekarang McDonald's menawarkan lebih dari 170 item menu di seluruh dunia.

Menurut situs web McDonald's, perusahaan tersebut sekarang mengoperasikan total 36.525 restoran di seluruh dunia. Ini disebut rantai restoran cepat saji "paling berharga" dan restoran cepat saji terbesar di dunia.

Kemasan dan maskot McDonald's juga telah mengalami perubahan nyata selama bertahun-tahun. Di 1955, maskot yakni Speedee, seorang koki dengan kepala burgernya.

Kemudian, Ronald McDonald membuat penampilan pertamanya pada tahun 1963, dan dia sudah ada sejak saat itu. Dalam penampilan iklan pertamanya, Ronald McDonald menarik hamburger dari ikat pinggangnya dan memiliki cangkir McDonald untuk hidungnya. Topinya adalah nampan dengan hamburger Styrofoam, kentang goreng, dan milkshake di atasnya.

Saat ini McDonald's terus melakukan modernisasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Misalnya kios layar sentuh telah ditambahkan ke sebagian besar restoran untuk membuat pemesanan lebih cepat. Itu juga telah mengubah banyak restorannya selama pandemi.

Beberapa, seperti restoran McDonald's di Belanda ini, mengalami desain ulang yang lebih drastis untuk bekerja lebih efektif di dunia pasca-virus korona. Fitur keamanan baru termasuk troli makan dan stiker menunggu yang ditunjuk untuk menjauhkan pelanggan

Di AS, McDonald's juga telah mengambil tindakan untuk melindungi pelanggan, seperti membatasi jumlah pelanggan yang makan di dalam, mewajibkan semua karyawan dan pelanggan untuk mengenakan APD, dan sering membersihkan semua permukaan.

2. Burger King

Burger King didirikan pada tahun 1953. Namun saat itu bernama Insta-Burger King.

Jaringan restoran didirikan di Jacksonville, Florida, oleh Keith Kramer dan Matthew Burns. Kemudian, pada tahun 1954, perusahaan diambil alih oleh David Edgerton dan James McLamore, yang memutuskan untuk memperluas lokasinya.

The Whopper diperkenalkan ke menu pada tahun 1957, dan sandwich telah ada di menuny dengan banyak variasinya sejak saat itu. The Whopper adalah 37 sen dibandingkan dengan burger asli Burger King, yang harganya 18 sen.

Whopper datang dengan saus, keju, selada, acar, dan tomat, semua ditumpuk di atas patty yang lebih besar. Hari ini, Burger King masih memanggang dan memanggang burgernya.

Stand-stand pinggir jalan seperti Burger King Express di Valdez, Alaska, mulai bermunculan di tahun 80-an. Kini mereka menawarkan layanan dan kenyamanan yang lebih cepat.

Hari ini, Burger King meluncurkan berbagai inisiatif untuk bersaing dalam perang makanan cepat saji terbaru.

Saat ini Burger King memiliki sekitar 18.000 lokasi di seluruh dunia dan dianggap sebagai pemimpin dalam makanan cepat saji nabati karena diperkenalkannya Impossible Whopper, burger andalannya dalam versi tanpa daging.

Burger King juga mulai memfokuskan iklannya pada menampilkan bahan makanan berkualitas tinggi tanpa tambahan pengawet, yaitu melalui salah satu iklan terkenal yang menunjukkan pembusukan Whopper dari waktu ke waktu.

Burger King baru saja mengumumkan rencananya untuk mendesain ulang restorannya agar lebih nyaman dan efektif selama dan setelah pandemi.

Menurut artikel sebelumnya oleh Business Insider, pelanggan akan memiliki opsi pengambilan seperti loker dan bahkan pesanan mereka dapat dikirim ke mobil mereka melalui ban berjalan. Lokasi yang baru dirancang akan lebih menekankan pada pickup tepi jalan dan pesanan drive-thru, serta menawarkan lebih banyak pilihan makan di luar ruangan. Toko pertama yang dirancang baru akan dibuka di Miami, Amerika Latin, dan Karibia pada tahun 2021.

3. Taco Bell

Taco Bell didirikan pada tahun 1962. Di sini restoran digambarkan pada tahun 1996.

Glen Bell membuka restoran Taco Bell pertamanya di Downey, California, tempat yang sama dengan McDonald's tertua di negara tersebut.

Saat ini, Taco Bell tetap berkomitmen untuk menghadirkan item menu baru yang menarik dan memperluas penawaran sarapannya.

Jaringan ini telah berkembang untuk menawarkan santapan kelas atas di restoran "Cantina" baru, yang juga menyajikan alkohol. Restorannya menawarkan interior modern yang unik dan menu yang dikurasi secara khusus.

4. KFC

Kolonel Harland Sanders telah menjadi wajah KFC sejak didirikan pada tahun 1952. Namun, Kolonel telah menyempurnakan resep ayamnya selama bertahun-tahun sebelum membuka restoran pertamanya.

Menurut KFC, Harland Sanders pertama kali mulai memasak untuk pelancong yang lapar di sebuah pompa bensin pada tahun 1930. Pada tahun 1940, resep ayam gorengnya sempurna.

Sanders mengunjungi restoran KFC di seluruh dunia hingga kematiannya pada tahun 1980, pada usia 90 tahun, di Louisville, Kentucky. Selama beberapa tahun terakhir, KFC telah meluncurkan desain baru di restorannya.

Merek ini mulai menguji restoran yang direnovasi pada tahun 2014, dan ribuan lokasi diperbarui selama beberapa tahun berikutnya.

5. Wendy's

Wendy's pertama kali dibuka di Columbus, Ohio, pada tahun 1969.

Pada tahun 1970, Wendy merintis jendela drive-thru yang pertama. Itu memiliki panggangan terpisah untuk layanan cepat.

Wendy's pertama menutup pintunya pada tahun 2007, dan bangunan tersebut telah dirobohkan. Tapi pada 2012, Wendy's mengalami transformasi merek. Perusahaan mendesain ulang restorannya, menginovasi menunya, dan meningkatkan kampanye iklannya.

Pada 2017, rantai tersebut mengumumkan bahwa mereka akan menginvestasikan USD30 juta untuk meningkatkan kualitas ayamnya. Wendy's sekarang terkenal dengan chicken nugget pedas favorit penggemar.

6. White Castle

Ketika restoran White Castle pertama kali dibuka, bisnis milik keluarga menjual slider 5 sen-nya secara bertahap. White Castle sekarang dianggap sebagai jaringan hamburger cepat saji pertama.

Pada tahun 1961, White Castle menjadi jaringan hamburger cepat saji pertama yang menjual lebih dari 1 miliar burger. Satu tahun kemudian, gerai tersebut menghadirkan item menu baru: penggeser burger keju.

Saat ini, White Castle terlihat sedikit lebih modern, tetapi sebagian besar logonya tetap tidak berubah.

Menu tersebut sekarang juga menampilkan versi nabati dari penggesernya yang terkenal, dapat didambakan yakni Penggeser Impossible. White Castle adalah rantai makanan cepat saji pertama yang melakukannya.

7. Dunkin 'Donuts

Dunkin 'Donuts asli didirikan di Quincy, Massachusetts, pada tahun 1950.

Tujuan pendiri Bill Rosenberg adalah membuat dan menyajikan kopi dan donat yang paling segar dan paling enak dengan cepat dan sopan di toko-toko modern yang menjual barang dengan baik.

Pada tahun 2018, rantai tersebut mengumumkan akan menghapus Donat dari namanya dan hanya menggunakan Dunkin.

Saat ini, ada lebih dari 12.400 restoran Dunkin 'di seluruh dunia. Rantai ini menyajikan sekitar 2 miliar cangkir kopi panas dan es setiap tahun di seluruh dunia.

8. Arby's

Arby's didirikan oleh Forrest dan Leroy Raffel pada tahun 1964. Restoran ini memulai debutnya dengan sandwich daging sapi panggang yang kini menjadi ikon - dibuat dengan resep yang sama persis yang masih digunakan hingga saat ini - pada tahun 1971. Dalam foto, adalah restorannya pada tahun 1996.

Hari ini, Arby's sedang menyusun menunya dan mendapatkan tampilan baru untuk menyerupai restoran cepat saji.

Tampilan baru yang ramping dan modern dapat ditemukan di banyak restoran di seluruh negeri.

9. Jack in the Box

Jack in the Box dibuka di San Diego pada tahun 1951. Reatoran burger ini, sekarang memiliki lebih dari 2.200 restoran cepat saji di AS dan Guam.

Rantai makanan cepat saji ini telah mempertahankan maskot yang sama selama lebih dari 65 tahun, tetapi desain restorannya telah berubah beberapa kali.

Sementara restoran mungkin terlihat lebih modern sekarang, maskot rantai "Jack" menunjukkan bahwa jika tidak rusak, jangan memperbaikinya.

10. Popeyes

Didirikan pada tahun 1972, Popeyes tidak selalu disebut Popeyes Louisiana Kitchen. Sebaliknya, dulu disebut Popeyes Chicken & Biscuits, dan setelah itu, Popeyes Famous Fried Chicken & Biscuits.

Saat ini, restoran Popeyes direncanakan untuk didesain ulang sepenuhnya

Rantai memiliki logo baru, dan warna merek resmi sekarang oranye dan putih. Perusahaan ini juga berencana untuk memperluas restorannya secara global setelah sukses besar dengan sandwich ayam barunya.