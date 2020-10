JAKARTA – China terus mencetak miliarder baru sepanjang tahun ini. Orang-orang tajir tak pengusaha tua saja, ada juga yang masih berusia di bawah 40 tahun. Jika dikumpulkan kekayaan miliarder muda ini mencapai USD223 miliar.

Negeri Tirai Bambu memiliki 60 miliarder yang usianya masih di bawah 40 tahun. Mereka mayoritas menjalani usaha di sektor teknologi.

Usaha di bidang itu memang sedang naik daun, apalagi sejak penyebaran virus corona di seluruh dunia.

Berdasarkan data lembaga penelitian Hurun, jika digabungkan, seluruh orang kaya di China mencapai 878 miliarder, dengan harta kekayaan ditaksir mencapai USD4 triliun.

“Dunia belum pernah melihat kekayaan sebanyak ini tercipta hanya dalam satu tahun. Pengusaha China telah melakukan jauh lebih baik dari yang diharapkan. Meskipun Covid-19, mereka telah meningkat ke level rekor,” kata Chairman and Chief Researcher Hurun Report Rupert Hoogewerf seperti dilansir dari CNBC, Kamis (29/10/2020).

Berikut laporan dari lembaga penelitian Hurun yang menghitung kekayaan dari 20 anak muda terkaya di China :

1. Huiyan Yang dan keluarga.

Wanita berumur 39 tahun itu tercatat sebagai miliarder muda terkaya di China. Dia memiliki harta sebesar USD33,1 miliar. Dia juga dianggap juga dianggap sebagai wanita terkaya di Asia. Yang adalah pemegang saham mayoritas Country Garden, sebuah perusahaan pengembang properti yang didirikan oleh ayahnya bernama Guoqiang Yang, di Guangdong pada tahun 1992.

Meskipun kekayaannya melonjak 29% selama setahun terakhir, Yang turun satu peringkat pada tahun 2020 untuk menduduki peringkat sebagai miliarder terkaya keenam di China secara keseluruhan.

2. Zetian Zhang

Zetian Zhang yang masih berusia 27 tahun merupakan pemilik dari JD. Kekayaan dia bersama suaminya bernama Qiangdong Liu ditaksir mencapai USD23,5 miliar pada tahun 2020.

Zhang adalah seorang investor yang juga menjabat sebagai kepala penasihat mode di bisnis mewah JD. Pada usia 24 tahun, dia menjadi miliarder wanita termuda di Tiongkok setelah menikah dengan Liu pada tahun 2015.

3. Hao Yan

Hao Yan yang masih berusia 34 tahun itu merupakan pemilik dari perusahaan kontruksi bernama Pacific Construction Group di Xinjiang. Dia tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar USD21,3 miliar. Usaha itu didirikan oleh ayahnya, JieHe Yan pada tahun 1986.

4. Yiming Zhang

Yiming Zhang yang berumur 37 tahun merupakan Founder and CEO ByteDance. Perusahaan itu yang menciptakan platform media sosial bernama TikTok. Dia berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang sebesar USD16,2 miliar dari TikTok.

Platform tersebut telah menjadi terkenal di luar China, sekarang melampaui Instagram milik Facebook. Tercatat, kini TikTok merupakan aplikasi media sosial pilihan remaja Amerika Serikat setelah Snap.

5. Bangxin Zhang

Dengan perkiraan kekayaan bersih sebesar USD14 miliar, Bangxin Zhang adalah salah satu Founder and CEObimbingan belajar TAL Education yang berkantor pusat di Beijing. Didirikan pada tahun 2003, perusahaan ini go public di Bursa Efek New York pada tahun 2010 dan telah menikmati pertumbuhan pesat pada tahun 2020 di bawah kebijakan pembelajaran jarak jauh yang disebabkan oleh virus corona.

6. Gang Zhang dan keluarganya

Gang Zhang yang berusia 39 tahun merupakan pemilik perusahaan alumunium Xinfalyudian. Dia diperkirakan memiliki kekayaan bersih sebanyak USD8,8 miliar.

7. Xiaosong Wang

Xiaosong Wang adalah chairman and president sebuah perusahaan real estate bernama Seazen. Saat ini usianya masih 33 tahun, tapi sudah memiliki kekayaan sebesar USD6,4 miliar. Wang menggantikan posisi ayahnya, Zhenhua pada 2019 lalu.

8. Qun Wu

Qun Wu masih berusia 32 tahun. Dia adalah putra dari Founder and Chairman Yuwell Guangming Wu. Bisnis mereka bergerka di pembuatan alat medis. Kini tercatat kekayaannya sebesar USD5,3 miliar.

9. Gang Ye

Gang Ye yang lahir di China pada 39 tahun silam itu berhasil meraup kekayaan di Singapura dengan menciptakan perusahaan pembuat aplikasi game. Dia tercatat memiliki kekayaan sebesar USD4,9 miliar.

Sebagai pengembang di balik aplikasi game populer seperti Free Fire, Sea mendapatkan keuntungan dari lonjakan game yang dikunci tahun ini, menjadi saham perusahaan besar dengan kinerja terbaik di dunia pada bulan Agustus.

10. Hua Su

Pengusaha berusia 38 tahun itu membuat aplikasi pembuat GIF pada tahun 2011 bernama Kuaishou. Dia meraup kekayaan dari bisnis tersebut sebesar USD3,8 miliar. Sebelum mendirikan perusahaan, ia bekerja sebagai programmer di Google dan mesin pencari internet Cina Baidu.

11. Meng Yang dan Li He

Miliarder baru Meng Yang dan Li He melihat kekayaan gabungan mereka melonjak menjadi USD3,7 miliar tahun ini di belakang perusahaan elektronik konsumen mereka, Anker. Pembuat charger Apple menggandakan valuasi ketika debutnya di pasar publik Agustus ini, mencapai USD8 miliar.

12. Xiang Li

Xiang Li yang berusia 39 tahun kerap dijuluki sebagai “Elon Musk asal China”. Dia merupakan pembuat kendaraan listrik Li Auto. Didirikan lima tahun lalu, pabrikan yang berkantor pusat di Beijing itu go public di Nasdaq pada Juli 2020 dengan penilaian USD10 miliar, hingga melambungkan Li ke status miliarder dengan kekayaan sebesar USD3,5 miliar.

13. Liang Zhang

Liang Zhang yang berusia 38 tahun adalah putra dari Li Zhang, seorang Founder and CEO R&F, sebuah perusahaan yang berbasis di Guanzhou. Kekayaan mereka berjumlah lebih dari USD3,4 miliar.

14. Tianshi Chen

Tianshi Chen, co-founder dan CEO produsen chip Cambricon Technologies yang berusia 35 tahun. Saat ini kekayaannya mencapai USD3,1 miliar. Diluncurkan pada tahun 2016, teknologi yang mendukung kecerdasan buatan milik perusahaan telah digunakan di lebih dari 100 juta ponsel cerdas

15. Yixiao Cheng

Yang juga baru dalam daftar adalah Yixiao Cheng yang berusia 35 tahun, salah satu pendiri platform video pendek Kuaishou. Cheng, yang memulai karirnya sebagai insinyur perangkat lunak di HP, sekarang diperkirakan memiliki kekayaan bersih lebih dari USD3,1 miliar.

16. Yifeng Wang

Yifeng Wang yang berusia 36, dan ayah Miaotong Wang, 63, masing-masing adalah vice-chairman and chairman dari produsen mobil Zhejiang Century Huatong Group. Kekayaan mereka ditaksir sebesar USD3 miliar. Setelah baru-baru ini melakukan diversifikasi ke pengembangan game, pasangan ini telah melihat kekayaan gabungan mereka melonjak 83% pada tahun lalu.

17. Wei Cheng

Wei Cheng yang berusia 37 tahun adalah Founder and CEO dari raksasa ride-hailing DiDi. Setelah menghabiskan delapan tahun bekerja di raksasa e-commerce China, Alibaba Group, Cheng meluncurkan DiDi pada tahun 2012. Saat ini, perusahaan tersebut menempati peringkat sebagai salah satu perusahaan rintisan bernilai miliaran dolar paling berharga di China dan kekayaan Cheng diperkirakan mencapai USD2,8 miliar.

18. Guoyuan Peng

Guoyuan Peng yang berusia 34 tahun chairman of education group NWY. Kekayaannya diperkirakan mencapai USD2,6 miliar, naik 20% dari 2019.

19. Zheng Cao

Zheng Cao yang berusia 37 tahun adalah vice president of Zhejiang Hanke Technology. Perusahaan yang bergerak di sektor penghasil baterai lithium itu didirikan oleh ayahnya Ji Cao. Dengan 70% saham bersama dalam bisnis tersebut, mereka memiliki kekayaan sekitar USD2,5 miliar.

20. Yan Wu

Yan Wu seorang wanita berusia 39 tahun dan suaminya Qicheng Wang adalah co-founders of Hakim Unique, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor internet, media, dan real estate. Bersama-sama, kekayaan mereka sekitar USD2,5 miliar.