JAKARTA – Memasuki kuartal ketiga tahun 2020, aplikasi penyedia layanan over the top (OTT) Vision+ kembali melakukan inovasi. Selain perilisan original series ‘Twisted’ yang sebelumnya ramai diberitakan oleh media, Vision+ kini juga meluncurkan versi aplikasi terbaru dengan tampilan baru demi memberikan tambahan kenyamanan bagi pengguna dalam menikmati tayangan favoritnya kapan aja dan di mana aja per Jumat, 30 Oktober 2020.

Tetap berkomitmen untuk memberikan sajian yang terbaik untuk para pengguna, Vision+ pun melakukan inovasi-inovasi menarik mulai dari tampilan, penggunaan, serta konten-konten berkualitas dan fresh.

“Seiring dengan perkembangan tren di dunia digital yang sangat dinamis, khususnya untuk market di Indonesia, Vision+ juga akan terus melakukan inovasi yang menarik dari segi tampilan UI/UX-yaitu user interface, dan user experience, dan yang tak ketinggalan, original series terbaru Vision+, yaitu ‘Twisted’ yang wajib ditonton," ujar OTT Product, Marketing & Programming Director MVN Clarissa Tanoesoedibjo.

Dari segi user interface, dan user experience, Vision+ memberikan pembaharuan dalam hal navigasi horizontal yang dirancang untuk memanfaatkan ruang perangkat seluler dengan lebih baik.

“Melalui relaunch Vision+ ini, kami berharap agar pengguna tak hanya menyukai konten-kontennya, tetapi juga semakin nyaman saat menyaksikan tayangan favorit di Vision+ kapan aja dan di mana aja,” imbuh Clarissa Tanoesoedibjo.

“Dengan begitu Vision+ menjadi top of mind yang positif di kalangan anak muda Indonesia ketika berbicara tentang layanan OTT streaming.”

Selain itu, fungsi dan fitur yang dapat ditemukan oleh pengguna dalam aplikasi juga kembali dijelaskan dengan cukup jelas, sehingga penggunaanpun dapat dimaksimalkan, terutama bagi pelanggan TV berbayar seperti MNC Vision, K-Vision, MNC Play, dan PLAYBOX untuk mengaktifkan fitur ‘Connect’ untuk dapat menonton lebih dari 120 channel sesuai paket berlangganannya secara gratis pada perangkat mobile di Vision+.

Bersamaan dengan momen ini, Vision+ juga mengumumkan biaya berlangganan terbaru untuk paket Vision+ Premium yang berlaku per 30 Oktober 2020. Berikut daftar harga berlangganan Vision+ terbaru: - Vision+ Premium 7 hari: Rp 10.000. - Vision+ Premium 30 hari: Rp 30.000. - Vision+ Premium 90 hari: Rp 80.000. - Vision+ Premium 365 hari (1 tahun): Rp 200.000. "Melihat adanya persaingan yang cukup ketat dalam persaingan layanan OTT di Indonesia, Vision+ terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan pelayanan Vision+ kepada pengguna setianya. Dimana informasi-informasi tersebut bisa dengan mudah ditemui dalam materi publikasi yang di-support oleh media," kata Product, Marketing & Subs Management MVN Adita Widyansari. Dia menambahkan, “Dengan berlangganan Vision+ Premium, pengguna dapat menikmati lebih dari 50 channel lokal, internasional, dan premium serta lebih dari 10 ribu jam tayangan yang terdiri dari film dan serial TV dari berbagai genre dan negara serta fitur ‘Catch Up’ dimana pengguna bisa menonton tayangan ulang live TV hingga 7 hari ke belakang. Tak hanya itu, pengguna juga bisa menikmati konten terbaru Vision+ ‘Twisted’ yang kita tawarkan sebagai premium VOD. Namun khusus pelanggan baru Vision+ semua di atas akan diberikan secara gratis selama 7 hari kecuali beberapa episode konten ‘Twisted.” Sementara itu, tak hanya dari segi tampilan dan di tanggal 30 Oktober 2020 Vision+ juga merilis original pictures perdananya dalam bentuk series berjudul ‘Twisted’. Bergenre horor komedi, ‘Twisted’ merupakan sebuah original series berdurasi pendek yang mengajak penonton untuk merasakan sensasi horor yang menegangkan namun dengan segelintir unsur komedi yang tentunya menambah bumbu cerita. “Hadirnya ‘Twisted’, original series perdana Vision+ merupakan pertanda bahwa kami sudah lebih siap untuk semakin memperkaya konten-konten yang kami sajikan untuk pengguna, sehingga tak hanya menayangkan lokal, internasional channel serta film dan serial TV, Vision+ juga memberikan tayangan berkualitas karya anak bangsa,” kata Programming, Production, & Content Acquisitions MVN Director Endang Mayawati. Sebanyak 8 episode ‘Twisted’ akan tayang perdana secara eksklusif di Vision+ pada 30 Oktober 2020 dengan judul: 1. ‘Sudah Pulang’, mengambil latar perkantoran di Jakarta yang memiliki mitos seputar hantu karyawan yang pulang duluan. 2. ‘Jangan Teriak’, menceritakan seorang kru film yang melanggar larangan untuk berteriak di lokasi syuting yang angker dan keramat. 3. ‘Paranormal’, seseorang yang berpura-pura menjadi pengusir hantu harus menghadapi kenyataan bahwa si yang tak terlihat itu memang sungguh ada. 4. ‘Sendirian’, mendapati hal-hal yang tak biasa saat mendapati dirinya mengalami kejadian seram di rumahnya saat sendirian. 5. ‘Pamali’, setiap melanggar hal yang dianggap pamali, tentu ada konsekuensi yang siap mengintai. 6. ‘Staycation’, niat untuk staycation di sebuah hotel mewah malah mendapati dirinya di bawa ke alam lain. 7. ‘Pandemi’, tak percaya dengan adanya pandemi yang melanda, sekelompok anak muda mendapatkan terror saat bepergian ke sebuah villa. 8. ‘Scripted’, seorang sutradara film dipaksa masuk ke skrip sebuah cerita misterius yang menghantuinya di kehidupan nyata. Endang Mayawati melanjutkan, “Ke depan, Vision+ juga akan semakin memperkaya library konten dengan original pictures yang diproduksi melalui MNC Channels, MNC Pictures, dan juga rumah produksi lokal lainnya. Bulan November akan ada judul-judul original pictures terbaru di Vision+ seperti ‘Ketawa Dimana Aja’ yang menampilkan para komika berbakat serta original series bergenre horror ‘Dua Alam’. Nantikan ya!” Segera download aplikasi Vision+ disini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter). Hal itu tak lain merupakan wujud dari komitmen tagline Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere! Vision+ adalah layanan mobile streaming application TV dan Video On Demand (VOD) milik MNC Group. Aplikasi Vision+ menyediakan beragam konten premium TV Channel dan Video On Demand terbaik dari berbagai macam genre baik Indonesia dan internasional. Beberapa pembeda Vision+ dengan aplikasi sejenis adalah: A. Local & Premium Channel Vision+ menghadirkan lebih dari 50 channel TV nasional, internasional, dan premium untuk setiap pelanggan umum. Vision+ juga terintegrasi dengan lini bisnis Pay TV milik MNC Group seperti MNC Vision, K-Vision, MNC Play dan PLAYBOX yang menayangkan lebih dari 120 channel TV nasional, internasional, dan premium. B. Catch Up TV Fitur yang memberikan kemampuan bagi pengguna untuk dapat memutar ulang live TV dari channel nasional, internasional, maupun premium pada waktu atau hari sesuai dengan keinginan pelanggan sampai dengan 7 (tujuh) hari ke belakang. C. Beragam pilihan konten eksklusif Vision+ menyediakan beragam konten TV Channel dan 10.000+ jam Video on Demand dari Indonesia dan Internasional, sebagai pembeda Vision+ menyediakan semua konten yang diproduksi oleh MNC Picture secara eksklusif dan hadir lebih dulu daripada aplikasi sejenis. Ke depan, Vision+ akan semakin menghadirkan tayangan-tayangan menarik berupa original series yang diproduksi oleh rumah produksi lokal yang bekerjasama dengan MNC Picture. Vision+ ini dapat diakses melalui perangkat mobile, seperti tablet dan smartphone yang dapat diunduh di Google Play (Android) dan App Store (iOS) serta versi desktop dengan mengunjungi www.visionplus.id.