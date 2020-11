JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyatakan, dalam era digitalisasi dan adanya pandemi virus corona atau Covid-19, perubahan bisnis secara cepat sangat diperlukan.

Hal ini disampaikan Hary Tanoesoedibjo saat membuka acara virtual ride sebagai rangkaian pertama hari ulang tahun (HUT) ke-31 MNC Group di iNews Tower, Jakarta, Minggu (1/11/2020).

"Kita menghadapi dinamika perubahan yang begitu cepat sebelum adanya pandemi covid-19, itu saja banyak perubahan yang kita alami, itu karena digitalisasi," kata Hary Tanoe.

Menurut Hary Tanoe, sudah banyak bisnis konvensional tertinggal akibat digitalisasi atau disebut disruptif ekonomi. Hary Tanoe mencontohkan bisnis ritel yang kena dampak munculnya bisnis online akibat era digitalisasi.

"Kemudian 7-8 bulan ini kita mengalami pandemi covid-19 makin banyak perubahan lagi. Makin susah, bahkan yang tadinya basisnya online juga terpengaruh juga," ujarnya.

"Ya contoh itu kayak ride hiling, Gojek pasti terpengaruh juga begitu kena PSBB, bisnisnya mengalami penurunan," tambah Hary Tanoe.

Selain itu, Hary Tanoe juga memberikan contoh lain bisnis online yang kena dampak dari pandemi Covid-19

"Online travel, yang tadinya booming tahu-tahu hilang sekejap karena orang tidak tinggal di hotel, orang tidak naik pesawat, jadi dikacaukan lagi sudah banyak ekspansi migrasi ke online ada pandemi covid-19, online pun sebagian juga kena dampaknya," papar Hary Tanoe.

Untuk itu, Hary Tanoe mengajak seluruh jajaran MNC Group untuk introspeksi diri di tengah era digitalisasi dan perubahan akibat adanya pandemi Covid-19.

"Saya senang sekali karena selama ini 6-7 bulan ini kita mampu juga paling tidak saya rasakan migrasi ke arah digitalisasi yang dibutuhkan agar bisa adaptasi dengan Covid-19. Jadi makin sulit lagi tapi itu kenyataan yang kita hadapi bagaimana beradaptasi dengan industri 4.0 dan adaptasi dengan covid-19," katanya.

Hary Tanoe juga mengingatkan mengenai salah satu filosofi MNC Group, yakni vision atau visi. "Visi itu melihat ke depan, mampu melihat ke depan dan mampu menyesuaikan keadaan tersebut. Yang dikerjakan hari ini akan menentukan masa depan kita. Makanya perubahan yang kita lakukan arahnya sudah benar, visi yang benar," ujarnya

Kemudian kata Hary Tanoe soal integrity atau integritas. Menurut Hary Tanoe, ini tidak terlepas dari perfeksionis.

"Integrity juga kita membawa kerja ke profesional. Ketika masuk ke digitalisasi, itu everything is to be detail," katanya.

Kemudian dalam era digitalisasi online dan ditambah dengan perubahan covid-19, speed atau kecepatan sangat diperlukan.

"Bayangkan kalau adaptasinya lama kan ada istilah tuh pelan-pelan (alon-alon) asal kelakon, ndak bisa diterapkan di sini. Di era digitalisasi tidak bisa pelan-pelan asal kelakon lagi. Kita we are move fast tapi ke arah yang tepat, visi yang tepat," ujarnya.

"Kemudian determinasi, keyakinan, visi kita yang canangkan, profesional, perfeksionis dan cepat tapi dengan keyakinan kita sampai ke tujuan. Kita mampu bersaing sesuai bidang kita di era kompetisi pada hari ini," tukas Hary Tanoe.

Hary Tanoesoedibjo pun mengungkapkan rasa syukurnya karena MNC Group telah memasuki usia ke-31 tahun."Kita mengucap syukur karena MNC Group memasuki usia yang ke 31 tahun. Pertama, saya mengajak kita semua untuk bersyukur karena bagi suatu usaha atau perusahaan, usia 31 tahun itu cukup lama. Untuk manusia saja, itu usia yang sudah sangat dewasa, dan biasanya karirnya mulai menanjak di usia-usia seperti ini," tuturnya.“Jaya buat MNC Group, jaya buat kita sekalian, dan jaya untuk Indonesia,” pungkasnya.