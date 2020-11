JAKARTA - Undang-undang (UU) Cipta Kerja turut memperbarui pasal terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Adapun, KEK diatur pada UU Nomor 39 Tahun 2009.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, jika dilihat secara keseluruhan, kawasan ekonomi khusus pasca penetapan UU Cipta Kerja akan membuat adanya kewenangan lebih sedikit atau terpusat.

"KEK juga resentralisasi perizinan dan nantinya ada redefinisi KEK itu sendiri dan kemungkinan ada integrasi dengan kawasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau free trade zone itu sendiri," ujar Andry dalam webinar Indef, Senin (2/11/2020).

Dia berharap, dengan adanya upaya kawasan ekonomi khusus yang jauh lebih efisien dari segi perizinan bisa mendorong perekonomian nasional jauh lebih baik.

"Juga dari situ kita bisa mengatakan bahwa suatu kawasan ini bisa mendorong perekonomian jauh lebih baik dari kawasan lainnya, karena saat ini di KEK terjadi justru KEK tidak terlalu "laku" kalau kita bandingkan dengan beberapa kawasan industri lainnya," ucapnya.

Dia mencontohkan, di wilayah Sulawesi Tengah ada kawasan ekonomi khusus di Palu dan di wilayah yang sama di Kabupaten Morowali ada kawasan industri yang justru yang lebih laku dan itu juga bukan produk dari kawasan ekonomi khusus.

"Justru kawasan industri ini tidak begitu mendapatkan fasilitas fiskal dan non fiskal berbeda dengan KEK tapi mereka jauh lebih laku. Beberapa KEK yang ada di Indonesia terkendala beberapa hal, dari pembebasan lahan sampai isu kurangnya bahan baku yang ada di kawasan tersebut," katanya.

