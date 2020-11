JAKARTA - Indonesia diperkirakan resmi resesi tahun ini. Hal ini seiring, pertumbuhan ekonomi kuartal III diperkirakan minus hingga 4% secara tahunan (year on year/yoy).

Lalu bagaimana dampak resesi ekonomi Indonesia?

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance ( Indef) Bhima Yudhistira, dampak dari resesi ekonomi akan menciptakan gelombang kebangkrutan perusahaan secara masif.

"Otomatis efeknya ada beban pengangguran yang semakin meningkat. Situasi ini bahkan bisa lebih buruk dari tahun 1998 jika menghitung pekerja yang dirumahkan tanpa digaji," ujar dia kepada Okezone, Kamis (5/11/2020).

Kemudian, lanjut dia, jika pengangguran meningkat maka daya beli masyarakat akan terpukul dan mengakibatkan kelas menengah jatuh dibawah garis kemiskinan.

"Orang miskin baru semakin banyak, dan bisa berujung pada tingkat kriminalitas yang tinggi serta konflik sosial di masyarakat. Arahnya bisa ke krisis sosial-politik," ungkap dia.

Selain itu resesi mengakibatkan defisit APBN semakin melebar karena penerimaan negara anjlok sementara belanja meningkat.

"Alhasil pemerintah pun makin gencar terbitkan surat utang sebagai upaya menutup defisit. Ini berakibat pada makin sempitnya ruang fiskal di tahun mendatang," tandas dia.

