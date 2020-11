JAKARTA - Youtuber Jess No Limit berbagi pengalaman suksesnya menjadi atlet esports hingga bisa menjadi youtuber gaming dengan subscriber terbanyak di Indonesia, dengan jumlah 19,1 juta subscriber saat ini.

Bahkan saat mencapai 15 juta subscriber dirinya merupakan youtuber gaming pertama di Asia yang meraih jumlah tersebut.

Pria berusia 24 tahun itu membocorkan salah satu kunci sukses dirinya yaitu konsisten, baik saat berlatih sebagai atlet esports, memproduksi konten youtube, hingga membentuk berbagai komunitas dan tim sendiri. Jess mengaku hal itu terinspirasi salah satunya dari MNC Media, sebagai grup media yang memproduksi konten terbesar dan paling terintegrasi di Asia Tenggara

“Yang penting adalah konsisten, saya juga belajar banyak dari TV, saya salut dengan MNC yang dari pagi sampai malam itu sudah punya jadwal yang pasti untuk kontennya, penonton di youtube hingga ratusan juta per bulan, saya belajar dari MNC meskipun untuk meniru bagian itu masih susah,” ujar Jess dalam acara Webinar Series bertema Digitalise Your Ways of Doing Business dalam rangka ulang tahun ke-31 MNC Group, Kamis (5/11/2020).

Dalam waktu satu minggu, Jess mampu memproduksi 7-10 konten. Meski terhitung banyak, dirinya bertekad akan terus meningkatkan produksi konten guna memperbesar komunitas. Jess menyebut, tantangan bagi konten kreator ke depan adalah bersaing dengan perkembangan industri media. “Kita lihat saat ini, akan semakin banyak artis yang masuk ke industri ini, banyak yang jadi youtuber, itu justru harus dijadikan semangat untuk makin kreatif dan konsisten,” kata Jess yang bernama asli Tobias Justin. Mengamati hal itu, Wakil Direktur Utama PT MNC Pictures sekaligus Direktur PT MNC Studios International Tbk Titan Hermawan mengatakan momen tersebut menjadi peluang besar bagi konten kreator muda. Dia menyebut industri media dan hiburan akan terus berkembang dan menjanjikan. “Poin saya justru ini jadi bukti bahwa industri ini ada dan menjanjikan. Jess terbukti sukses dengan membina komunitas hingga 19,1 subscriber, saya rasa itu tidak hanya sebatas 7-10 konten yang diproduksi, tapi harus tepat berkat konsisten itu,” kata Titan.