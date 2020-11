JAKARTA - Joe Biden terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) berdasarkan hitung cepat. Di balik itu, dirinya mempunyai kekayaan yang cukup besar.

Ketika Joe Biden masih menjadi mahasiswa di University of Delaware pada awal 1960-an, dia menghabiskan banyak waktu mengobrol dengan teman-teman di asramanya.

 Baca juga: Pidato Kemenangan Joe Biden: Kendalikan Covid-19 untuk Perbaiki Ekonomi

Suatu hari dia mengajukan pertanyaan yakni kalian bisa dijamin setelah lulus pekerjaan di perusahaan DuPont, dengan gaji awal yang bagus dan pekerjaan seumur hidup, tetapi Anda tidak akan pernah menghasilkan lebih dari USD40.000 setahun (sekitar USD340.000 hari ini). Atau Anda dapat mengambil pekerjaan dengan setengah gaji, tanpa jaminan, tetapi tidak ada batasan untuk uang yang dapat Anda hasilkan. Yang mana yang akan kamu ambil?

Bagi Biden, jawabannya jelas. Dia memberi tahu teman-temannya bahwa dia lebih suka mengambil kesempatan. Lebih dari 50 tahun setelah percakapan di ruang asrama tersebut, Biden akhirnya melihat manfaat dari penghasilan tanpa batas.

Melansir Forbes, Minggu (8/11/2020), pada catatan Forbes 2019, Biden, 76, dan istrinya Jill memiliki kekayaan USD9 juta atau Rp127,89 miliar (kurs Rp14.210 per USD). Kekayaan mereka termasuk dua rumah Delaware senilai USD4 juta gabungan, uang tunai dan investasi senilai USD4 juta atau lebih, dan pensiun federal senilai lebih dari USD1 juta.

Baca juga: Euforia Kemenangan Biden, Investor Tunggu Kabinet Ekonomi

Ayah Biden, Joe Sr, dibesarkan dalam kehidupan yang istimewa, lengkap dengan pertandingan polo dan perjalanan berburu di Adirondacks, berkat karier yang menguntungkan dari ayahnya sendiri, Joseph, yang menjalankan sebuah divisi American Oil.

Namun ayah Biden gagal dalam usaha awal bisnisnya sendiri, yang mencakup kesepakatan real estat Boston dan usaha membersihkan hasil panen, membuat keluarganya "bangkrut", menurut memoar Joe Biden tahun 2007, Promises to Keep: On Life and Politics. Keluarganya pindah ke sebuah apartemen di Wilmington, Delaware, ketika Joe Biden berusia 10 tahun. Ayahnya akhirnya mendapatkan pekerjaan menjual mobil.

Wakil presiden masa depan masih berhasil menghadiri sekolah menengah swasta terdekat, menyelesaikan program studi kerja untuk membantu menutupi uang sekolah USD300 per tahun. Kemudian Biden mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Delaware, diikuti dengan gelar sarjana hukum dari Universitas Syracuse.

Setelah tahun pertama sekolah hukum, dia menikah, dan setelah lulus pada tahun 1968 dia pindah kembali ke Wilmington bersama istrinya Neilia. Pasangan itu dengan cepat mengumpulkan dana untuk membeli tiga properti sewaan di daerah itu, dengan bantuan dari kedua pasangan orang tua. Biden bekerja sebagai pengacara di sebuah perusahaan lokal.

Pada tahun 1972, saat berusia 29 tahun, dia menjadi salah satu kandidat termuda yang pernah terpilih menjadi anggota Senat. Perayaan itu tidak berlangsung lama. Hanya beberapa minggu setelah pemilihan, istri dan bayi perempuan Biden meninggal dalam kecelakaan mobil.

Putra Beau dan Hunter selamat dengan luka parah. Kakak perempuan Biden pindah untuk membantu merawat anak laki-laki, sementara Biden memulai karirnya selama lebih dari tiga dekade di Senat. Dia mulai dengan gaji USD42.500 setahun (sama dengan sekitar USD250.000 hari ini).

Biden menikah lagi pada tahun 1977 dengan istrinya saat ini, Jill. Setidaknya sejak tahun 1998, tahun paling awal Biden merilis laporan pajaknya, sebagian besar pendapatan Bidens berasal dari gaji Senat dan gaji Jill sebagai profesor bahasa Inggris di perguruan tinggi. Mereka mendapatkan USD71.000 dalam royalti dan USD9.500 lainnya untuk "hak buku audio", tak lama setelah Random House menerbitkan memoar pertamanya, Promises to Keep. Ketika Biden meninggalkan kursi Senatnya pada tahun 2009, gajinya adalah USD169.300 setahun. Pertunjukan barunya sebagai wakil presiden datang dengan kenaikan 30%. Pada 2014, Biden berbicara di acara Gedung Putih yang berpusat pada masalah yang dihadapi keluarga pekerja. Dia mencatat bahwa dia telah terdaftar sebagai "orang termiskin di Kongres". Mengenakan apa yang dia sebut sebagai "setelan yang agak mahal", dia menyatakan dengan jelas. "Jangan anggap saya bahwa saya tidak memiliki satu pun saham atau obligasi. Saya tidak punya rekening tabungan. Tapi saya mendapat pensiun yang besar, dan saya mendapat gaji yang bagus," kata dia. Itu tidak sepenuhnya benar. Pengungkapan keuangan Biden tahun itu menunjukkan bahwa dia memang memiliki rekening tabungan dengan setidaknya USD1.000, dan Jill memiliki dua sertifikat rekening deposito setidaknya USD50.000 masing-masing, serta beberapa ekuitas dan dana obligasi yang merupakan bagian dari rekening pensiunnya. Meski begitu, keuangan pribadi Biden tidak dalam kondisi yang baik. Pengungkapan yang sama juga mencantumkan kewajiban senilai setidaknya USD780.000. Sejak 1998, ketika Biden membangun rumahnya di Wilmington, dia sering membiayai kembali propertinya selama bertahun-tahun. Sebelum putra Biden, Beau, meninggal karena kanker otak pada 2015, wakil presiden mengatakan bahwa dia khawatir putranya harus mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai jaksa agung Delaware saat dia sakit, dan dia mempertimbangkan untuk menjual rumah Wilmington-nya untuk membantu putranya. Presiden Barack Obama melarang dia untuk menjual tempat itu, mengatakan dia secara pribadi akan meminjamkan uang kepadanya jika dia membutuhkannya. Ketika Biden mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil presiden pada Januari 2017, dia mengajukan formulir pengungkapan keuangan lain, mencantumkan aset dan kewajiban bernilai antara negatif USD897.000 dan positif USD489.000. Namun selama 23 bulan berikutnya, keluarga Biden memperoleh lebih dari USD15 juta, menurut pengajuan pajak. Joe Biden mendapat USD1,8 juta dari acara tur buku dan USD2,4 juta untuk biaya berbicara, menurut pengungkapan keuangan terbarunya. Dia juga memperoleh USD775.000 dari University of Pennsylvania untuk memimpin Pusat Diplomasi dan Keterlibatan Global Penn Biden sebagai profesor praktik kepresidenan Benjamin Franklin. Jill menambahkan USD700.000 dalam biaya berbicara. Penghasilan itu memungkinkan pasangan itu untuk membeli rumah seluas 4.800 kaki persegi di tepi air di Pantai Rehoboth, Delaware, pada 2017, dan melunasi setidaknya satu hipotek di rumah Wilmington mereka. Mereka juga menyumbangkan lebih dari USD1 juta untuk amal, termasuk dua yang dikendalikan oleh keluarga mereka sendiri. Mereka memberikan USD150.000 kepada Yayasan Beau Biden untuk Perlindungan Anak-anak dan USD100.000 kepada Yayasan Joseph Biden. Keluarga Bidan masih memiliki beberapa hutang. Catatan County menunjukkan bahwa hipotek USD540.000 di rumah Wilmington, yang dicatat pada tahun 2013, belum dilunasi. Ada juga dua kewajiban lain yang tercantum dalam pengungkapannya. Salah satunya adalah jalur kredit, sebesar USD15.000 hingga USD50.000, yang ditandatangani Biden bersama salah satu putranya. Meskipun Biden tidak berhasil kembali ke Gedung Putih, dia mungkin masih memiliki pekerjaan di Penn. Pengungkapan keuangannya menggambarkan kepergiannya sebagai "cuti". Buku Jill Biden, Where the Light Enters: Building a Family, Discovering Myself, keluar pada bulan Mei. Mempertimbangkan semua itu, tampak jelas bahwa "Joe Kelas Menengah" ditetapkan untuk menjadi anggota kelas atas untuk selamanya.