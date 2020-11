JAKARTA - EV Growth perusahaan venture capital dengan fokus Indonesia meraih penghargaan dari Singapore Venture Capital and Private Equity Association (SVCA). EVG menyabet penghargaan "Fundraise of the Year".

Penghargaan ini diberikan dalam acara ulang tahun ke-28 SVCA secara virtual. Penghargaan Fundraise of the Year merupakan apresiasi kepada industri modal ventura dan private equity yang terus membuktikan keberaniannya dalam menggalang dana hingga menghasilkan laba di tengah kondisi yang sulit.

"Kami benar-benar terhormat menerima penghargaan The Fundraise of The Year dari SCVA. Di EVG, metodologi yang kami gunakan dibentuk dari pengalaman riil di lapangan, sehingga mendorong kami kesepakatan bisnis terbaik di kawasan (Asia Tenggara)," kata Partner EVG, Roderick Purwana, Senin (9/11/2020).

Purwana mengatakan, EVG selama ini sejumlah pemangku kepentingan dan mitra penting seperti East Ventures, Sinar Mas, dan YJ Capital. Kolaborasi ini menciptakan kas yang kuat sehingga proses pendanaan kerap melewati target.

"Kami sangat bangga dengan kinerja portofolio perusahaan kami saat ini. Sebagai modal ventura, kami akan terus mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara," katanya. Untuk diketahui, didirikan pada Maret 2018, EV Growth merupakan perusahaan joint venture antara East Ventures, SMDV, dan YJ Capital yang berfokus pada penyediaan dana tahap lanjutan untuk perusahaan startup di Indonesia dan seluruh Asia Tenggara. Perusahaan ini dipimpin oleh tiga mitra (Managing Partner) – Willson Cuaca dari East Ventures, Roderick Purwana dari SMDV, dan Shinichiro Hori dari YJ Capital.