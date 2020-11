JAKARTA - Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) berakhir dengan kemenangan Joe Bidan dari Partai Demokrat atas petahana Donald Trump dari Partai Republik.

Staf Ahli OJK Ryan Kiryanto menilai, kemenangan Biden dapat menjadi faktor positif untuk perbaikan ekonomi global pada umumnya dan AS pada khususnya.

"Sambutan positif berbagai negara atas kemenangan Biden menjadi sinyal bahwa dunia berharap atas kepemimpinan Biden untuk membuat AS lebih ramah dan membuka diri dengan dunia, termasuk penyelesaian sengketa dagang AS versus China," kata Ryan saat dihubungi di Jakarta senin.

Menurut dia, Indonesia juga harus merancang ulang stategi diplomasi ekonomi dengan AS di era Biden ini. "Saya yakin efeknya ke perekonomian Indonesia akan lebih baik," ucap Ryan.

Dasar kebijakan ekonomi AS di era Biden dari kubu Demokrat akan kembali seperti era Obama yang lebih universal dan global friendly. "It is a good signal for global economic recovery," sebut dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan, dengan kemenangan Joe Biden yang menjadi Presiden AS, Indonesia butuh ketenangan dan kepastian. "Kita mengapresasi pemerintah AS dan pemenang dalam hal ini bapak Joe Biden. Nah bagi Indonesia ini butuh kepastian dan stabiltas geopolitik China dan Amerika penting. Kita memerlukan ketenangan dan kepastian," kata Airlangga. Menurutnya, ketenangan dan kepastian ini bisa terjadi kalau geopolitik aman. Kepemimpinan baru membawa ketenangan pada Indo- Pasifik. Jika, Indo-Pasifik aman, maka pertumbuhan ekonomi terjaga.