NEW DELHI - India kini tengah berjuang menghadapi kemerosotan ekonomi akibat Covid-19, yang tercatat anjlok 23,9 persen di kuartal II tahun ini. Saat ini pemerintah India mulai mengandalkan salah satu mesinnya yang selama ini tidak terlihat dan sering diabaikan, yaitu petani.

Pemerintah, pengusaha hingga politisi sama-sama menaruh harapan pada sektor pedesaan, terlebih karena curah hujan yang tinggi memberi peluang rekor panen. Pendapatan siap pakai yang diprediksi tinggi dari para petani menjadi harapan India untuk meningkatkan konsumsi publik, mulai dari permintaan kendaraan, perabotan hingga perhiasan emas.

Berbeda dengan daerah perkotaan, di mana dampak lockdown ketat membuat pelaku bisnis tertatih-tatih meningkatkan penjualan mereka, disebabkan menurunnya permintaan dan tenaga kerja yang dipangkas. Pedesaan dan daerah pedalaman benar-benar menjadi harapan India.

“Permintaan di desa lebih kuat di seluruh kategori untuk produk kami, dibandingkan tahun lalu. Kami berharap ini bertahan selama tiga kuartal ke depan. Penjualan yang lebih tinggi di pasar pedesaan akan mengkompensasi kerugian kami,” ujar Srinivasu Allaphan, direktur perusahaan pembuat perlengkapan mobil JK Tire & Industries Ltd, dikutip dari Bloomberg Senin (9/11/2020).

Pendapatan pedesaan tercatat kuat karena produksi biji-bijian dan makanan yang ditanam pada musim hujan, yang diperkirakan mencapai rekor 144,5 juta ton. Langkah pemerintah menaikkan dukungan harga untuk beberapa tanaman dan meningkatkan anggaran program pekerjaan pedesaan berhasil menyelamatkan petani dan buruh.

“Meskipun pandemi Covid-19 dan ada lockdown, kegiatan pertanian di seluruh negeri hampir tidak terpengaruh. Hal ini meningkatkan harapan bahwa permintaan pedesaan dapat mendorong pemulihan ekonomi,” kata juru bicara India Ratings and Research Ltd, unit dari Fitch Ratings Ltd.

Permintaan meningkat di pedesaan, seperti mobil, semen, baja, ban dan perhiasan. Hindustan Unilever, pembuat produk perawatan pribadi terbesar di Asia mengatakan penjualannya melonjak terbesar sejak 2011. Bahkan Bharat Petroleum, pengecer bahan bakar terbesar kedua India, mengatakan penjualannya tengah fokus pada segmen pedesaan.