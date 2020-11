JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) membantah kabar mengenai beberapa tarif tol yang mengalami kenaikan. Di mana kabar mengenai beberapa tarif tol yang naik 8 November ini beredar lewat pesan singkat whatsapp.

Corporate Communication & Community Development Group Jasa Marga Dwimawan Heru mengatakan, info mengenai tarif tol yang mengalami kenaikan tidaklah benar.

“Tidak benar, ruas-ruas tersebut itu naik tarifnya tangga 8 November,” ujarnya kepada Okezone, Selasa (10/11/2020).

Sebagai informasi sebelumnya, melalui pesan singkat Whatsapp, beredar kabar mengeneai kenaikan tarif tol yang dilakukan mulai 8 November 2020. Meskipun dalam pesan singkat tersebut ada hal yang mengganjal karena menampilkan tarif per rute dan bukannya per ruas tol.

Karena jika melihat tarif per rute, maka ada bebarapa ruas yang ada didalamnya. Masing-masing ruas dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang berbeda-beda pula.

Berikut informasi yang beredar di pesan singkat Whatsapp.

Daftar Tarif Tol & Rute.

Merak - Cikampek Rp78.000

Merak - Palimanan Rp180.000

Merak - Cirebon/GT Ciperna Rp186.000

Merak - Pejagan Rp221.000

Merak - Brebes Timur Rp241.000

Merak - Pemalang Rp284.000

Merak - Batang: Rp313.500

Merak - Semarang Rp365.500

Merak - Unggaran Rp373.000

Merak - Boyolali Rp422.000

Merak - Solo/Yogya via GT Colomadu Rp431.000

Merak - Sragen Rp466.500

Merak - Ngawi Rp517.500

Merak - Madiun Rp541.500

Merak - Kertosono/GT Nganjuk Rp585.500

Merak - Mojokerto/GT Mojokerto Barat Rp649.500

Merak - Surabaya Rp637.500

Merak - Sidoarjo Rp645.500

Merak - Grati/Probolinggo Timur Rp687.500

Merak - Pasuruan Rp682.000

Tarif Tol dari Cikampek

Cikampek - Merak Rp78.000

Cikampek - Palimanan Rp117.000

Cikampek - Cirebon/GT Ciperna Rp123.000

Cikampek - Pejagan Rp158.000

Cikampek - Brebes Timur Rp178.000

Cikampek - Pemalang Rp221.000

Cikampek - Batang Rp250.500

Cikampek - Semarang Rp302.500

Cikampek - Unggaran Rp310.000

Cikampek - Boyolali Rp359.000

Cikampek - Solo/Yogya via GT Colomadu Rp368.000

Cikampek - Sragen Rp403.500

Cikampek - Ngawi Rp454.500

Cikampek - Madiun Rp478.500

Cikampek - Kertosono/GT Nganjuk Rp522.000

Cikampek - Mojokerto/GT Mojokerto Barat Rp586.500

Cikampek - Surabaya Rp584.500

Cikampek - Sidoarjo Rp588.000

Cikampek - Grati/Probolinggo Timur Rp624.500

Cikampek - Pasuruan Rp619.000



Tarif Tol Dari Palimanan

Palimanan - Merak Rp180.000

Palimanan - Cikampek Rp117.000

Palimanan - Cirebon/GT Ciperna Rp6.000

Palimanan - Pejagan Rp41.000

Palimanan - Brebes Timur Rp61.000

Palimanan - Pemalang Rp104.000

Palimanan - Batang Rp133.500

Palimanan - Semarang Rp185.500

Palimanan - Unggaran Rp193.000

Palimanan - Boyolali Rp242.000

Palimanan - Solo/Yogya via GT Colomadu Rp251.000

Palimanan - Sragen Rp286.500

Palimanan - Ngawi Rp337.500

Palimanan - Madiun Rp361.500

Palimanan - Kertosono/GT Nganjuk Rp405.000

Palimanan - Mojokerto/GT Mojokerto Barat Rp469.500

Palimanan - Surabaya Rp467.500

Palimanan - Sidoarjo Rp471.000

Palimanan - Grati/Probolinggo Timur Rp507.500

Palimanan - Pasuruan Rp502.000



Tarif Tol Dari Cirebon/GT Ciperna

Cirebon - Merak Rp186.000

Cirebon - Cikampek Rp123.000

Cirebon - Palimanan Rp6.000

Cirebon - Pejagan Rp35.000

Cirebon - Brebes Timur Rp55.000

Cirebon - Pemalang Rp98.000

Cirebon - Batang Rp127.500

Cirebon - Semarang Rp211.500

Cirebon - Unggaran Rp219.000

Cirebon - Boyolali Rp268.000

Cirebon - Solo/Yogya via GT Colomadu Rp277.000

Cirebon - Sragen Rp312.500

Cirebon - Ngawi Rp363.500

Cirebon - Madiun Rp387.500

Cirebon - Kertosono/GT Nganjuk Rp431.000

Cirebon - Mojokerto/GT Mojokerto Barat Rp495.500

Cirebon - Surabaya Rp493.500

Cirebon - Sidoarjo Rp497.000

Cirebon - Grati/Probolinggo Timur Rp533.500

Cirebon - Pasuruan Rp528.000





Tarif Tol dari Pejagan

Pejagan - Merak Rp221.000

Pejagan - Cikampek Rp158.000

Pejagan - Palimanan Rp41.000

Pejagan - Cirebon/GT Ciperna Rp35.000

Pejagan - Brebes Timur Rp20.000

Pejagan - Pemalang Rp63.000

Pejagan - Batang Rp92.500

Pejagan - Semarang Rp176.500

Pejagan - Unggaran Rp184.000

Pejagan - Boyolali Rp223.000

Pejagan - Solo/Yogya via GT Colomadu Rp242.000

Pejagan - Sragen Rp277.500

Pejagan - Ngawi Rp328.500

Pejagan - Madiun Rp352.500

Pejagan - Kertosono/GT Nganjuk Rp396.000

Pejagan - Mojokerto/GT Mojokerto Barat Rp460.500

Pejagan - Surabaya Rp458.500

Pejagan - Sidoarjo Rp462.000

Pejagan - Grati/ Probolinggo Timur Rp498.500

Pejagan - Pasurua Rp493.000



Tarif Tol dari Brebes Timur

Brebes - Merak Rp241.000

Brebes - Cikampek Rp178.000

Brebes - Palimanan Rp61.000

Brebes - Cirebon/GT Ciperna Rp55.000

Brebes - Pejagan Rp20.000

Brebes - Pemalang Rp43.000

Brebes - Batang Rp72.500

Brebes - Semarang Rp156.500

Brebes - Unggaran Rp164.000

Brebes - Boyolali Rp213.000

Brebes - Solo/Yogya via GT Colomadu Rp222.000

Brebes - Sragen Rp257.500

Brebes - Ngawi Rp308.500

Brebes - Madiun Rp332.500

Brebes - Kertosono/GT Nganjuk Rp376.000

Brebes - Mojokerto/GT Mojokerto Barat Rp440.500

Brebes - Surabaya Rp438.500

Brebes - Sidoarjo Rp442.000

Brebes - Grati/Probolinggo Timur Rp483.500

Brebes - Pasuruan Rp478.000









Tarif Tol Pasuruan

Pasuruan - Merak Rp682.000

Pasuruan - Cikampek Rp619.000

Pasuruan - Palimanan Rp502.000

Pasuruan - Cirebon/GT Ciperna Rp528.000

Pasuruan - Pejagan Rp493.000

Pasuruan - Brebes Timur Rp478.000

Pasuruan - Pemalang Rp435.500

Pasuruan - Batang Rp396.500

Pasuruan - Semarang Rp321.500

Pasuruan - Unggaran Rp357.500

Pasuruan - Boyolali Rp308.500

Pasuruan - Solo/Yogya via GT Colomadu Rp299.500

Pasuruan - Sragen: Rp264.000

Pasuruan - Ngawi Rp209.000

Pasuruan - Madiun Rp189.000

Pasuruan - Kertosono/GT Nganjuk Rp145.500

Pasuruan - Mojokerto/GT Mojokerto Barat Rp81.000

Pasuruan - Surabaya Rp48.000

Pasuruan - Sidoarjo Rp44.500

Pasuruan - Grati/Probolinggo Timur Rp13.500







Tarif Tol Trans Sumatera

Bakauheni - Terbanggi Besar Rp112.500

Palembang - Indralaya Rp20.000

Medan (Veteran) - Binjai Rp13.000

Tanjung Morawa - Tebing Tinggi Rp53.500

Kualanamu - Tebing Tinggi Rp50.000

Lampung - Palembang Rp132.500

Lampung - Medan Rp245.000

Lampung- Padang Rp195.000

Medan - Palembang Rp123.000