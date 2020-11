JAKARTA - Raksasa e-commerce China Alibaba Group Holding Ltd mencatat rekor pesanan belanja tertinggi selama momentum perayaan Singles Day atau hari jomblo. Hingga Rabu (11/11/2020), tercatat jumlah pemesanannya mencapai USD56 miliar.

Baca Juga: Harbolnas Tak Punya Duit, Sebaiknya Lakukan Hal Ini

Jumlah itu tak sepadan karena perusahaan milik Jack Ma itu kehilangan pemasukan sebesar USD76 miliar dari nilai pasarnya. Hal ini menyusul adanya penangguhan IPO Ant Group senilai USD37 miliar dari bursa saham Shanghai China dan Hong Kong.

Alibaba meluncurkan blitz online tahunan awal tahun ini, dengan dua periode diskon utama berlangsung dari 1 November hingga 3 November dan sekali lagi pada 11 November. Kemudian, perusahaan akan menghitung volume barang dagangan kotor (GMV) selama periode 11 hari penuh.

“Pada pukul 12:30 waktu setempat, GMV telah melampaui 372,3 miliar yuan atau setara USD56,3 miliar dengan tingkat pesanan mencapai rekor puncak 583.000 per detik, kata pernyataan tertulis Alibaba dilansir dari Reuteurs.

Sementara itu, Alibaba mengatakan akan memperkenalkan lebih dari 2 juta produk baru, yang mana jumlahnya dua kali lipat lebih banyak dari tahun lalu. Perusahaan lain seperti Douyin-TikTok Beijing ByteDance Technology Co Ltd versi Cina - JD.com Inc dan Pinduoduo Inc juga mengadakan acara belanja Hari Jomblo mereka sendiri.

JD.com, yang memulai promosi belanjaannya pada 1 November, mengatakan mencatat penjualan senilai 200 miliar yuan pada sembilan menit setelah tengah malam pada hari Rabu. Sementara pengecer elektronik Suning.com Co Ltd, yang sahamnya dimiliki oleh Alibaba itu menghasilkan 5 miliar yuan dalam penjualan dalam waktu 19 menit pertama.