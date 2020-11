JAKARTA - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI 2016-2019 Ignasius Jonan dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta.

Gelar itu merupakan tanda kehormatan yang dinilai mempunyai jasa yang besar terhadap bangsa dan Negara Indonesia.

Pria kelahiran Singapura, 21 Juni 1963 itu juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI sesuai dengan penugasan pemerintah melalui Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Menteri BUMN Sofyan Djalil, menggantikan Ronny Wahyudi yang menjabat sejak September 2005.

Di bawah kepemimpinannya, PT KAI yang awalnya rugi kini sanggup mereguk untung. Pada 2008 silam, PT KAI masih rugi Rp80 miliar, kini perseroan tersebut berhasil meraup untung hingga ratusan miliar sejalan perubahan strategi dan budaya SDM. Kisah yang menjadi viral ketika Jonan tengah tidur di kereta ekonomi.

Suami dari Ratnawati Jonan ini juga meraih penghargaan The Best CEO BUMN, tahun 2014. Penghargaan ini merupakan bagian dari Bisnis Indonesia Award dengan kualifikasi yakni peranan BUMN dalam menerapkan good clear government, ketidakterkaitan dengan masalah hukum, serta popularitas dari BUMN.

Selain itu, pria yang pernah menjabat sebagai Managing Director Citibank ini juga dinobatkan sebagai People of The Year tahun 2013 versi Koran Sindo. Penghargaan lainnya yang diperoleh yakni, Marketeers of The Year tahun 2013. Penghargaan yang diberikan oleh MarkPlus, inc, yang dinilai langsung oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Sederet prestasi di bidang kereta api membuat bapak dua anak itu diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perhubungan pada periode 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016. Kemudian, Jokowi melakukan reshuffle kabinet, dan akhirnya dia dipercaya memegang amanah sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia periode 14 Oktober 2016 sampai 20 Oktober 2019. Ketika menjadi Menteri ESDM, Jonan berhasil menyelesaikan divestasi saham PT Freeport Indonesia. Setelah vakum dari pemerintahan, kini Jonan dipercaya sebagai Komisaris Independen PT Unilever Indonesia, Tbk (UNVR) pada 24 Juli 2020. “Pagi ini saya menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Unilever Indonesia, Tbk secara virtual dengan salah satu agenda yaitu pengangkatan saya sebagai komisaris independen perseroan efektif 24 Juli 2020. Trimakasih atas kepercayaan yang diberikan,” tulis Jonan dalam sebuah unggahan di Instagram, Jumat 24 Juli 2020.