JAKARTA - Masyarakat bisa merasakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite rasa Premium sebesar Rp6.450 per liter. Penurunan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp6.450 per liter berlaku di beberapa daerah.

Penurunan harga Pertalite ini merupakan langkah PT Pertamina (Persero) yang terus menggenjot Program Langit Biru (PLB). Setelah dilaksanakan di sejumlah kota wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) program tersebut hadir di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara.

Konsumen dapat membeli Pertalite dengan harga Rp6.450 per liter, lebih rendah Rp1.200 dari harga normal Pertalite yaitu Rp7.650.

Setelah Denpasar dan Jakarta, kini bersiap di Cimahi, Sukabumi, Purwakarta, Tasikmalaya, Buleleng, Malang, Kediri dan Kuningan bakal menikmati harga Pertalite seharga Premium.

Melalui PLB, Pertamina meluncurkan program Pertalite Harga Khusus Rp6.450 per liter. Adapun PLB berlaku untuk konsumen kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, angkutan umum kota (angkot) serta taksi plat kuning.

Unit Manager Communication, Relation & CSR Marketing Operation Region III Eko Kristiawan mengatakan, selain kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, Pertamina juga menyasar angkot dan taksi plat kuning yang merupakan transportasi publik.

"Sehingga diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan beralih ke bahan bakar berkualitas. Selain itu dengan harga khusus, kami mengajak pengendara ini mendapatkan customer experience, bahwa dengan BBM berkualitas mesin kendaraannya lebih awet dan bertenaga," ujar Eko.

Untuk Jakarta Pusat, terdapat 11 SPBU yang melayani pertalite harga khusus ini mulai Minggu hari ini. Sedangkan di wilayah Kota Jakata Utara, terdapat 18 SPBU.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai program langit biru merupakan langkat tepat yang dijalankan perseroan. Pihaknya menyarankan perlu dipetakan kembali wilayah-wilayah yang dari sisi polusi masih cukup tinggi. "Proses edukasi melalui program Langit Biru ini sangat baik saya kira, apa yang dilakukan oleh Pertamina dan pemerintah untuk mengajak masyarakat beralih ke BBM ron tinggi, sangat tepat," ujar Mamit, di Jakarta, Kamis (29/10/2020). Menurut dia supaya program tersebut dapat berjalan secara optimal pembatasan Premium juga perlu dilakukan. Selain sudah tidak sesuai dengan perkembangan kendaraan motor. Tidak hanya Pertalite, program langit biru juga perlu dibarengi dengan obral diskon Pertamax. Selain itu, pemerintah daerah pun bisa meminta kepada Pertamina untuk tidak menyalurkan Premium ke wilayah mereka jika memang masyarakatnya siap untuk tidak menggunakan Premium. Sebab itu, perlu terus dilakukan sosialisasi dan edukasi juga skema terbaik agar masyarakat mau menggunakan BBM non subsidi. Mamit menilai saat ini, memang sudah seharusnya pemerintah meniadakan penjualan jenis BBM oktan rendah di Kota Jakarta dan Bodetabek, juga kota besar lain, agar udara lebih sehat. Juga daerah yang polusinya tinggi. "Penghapusan BBM Premium atau jenis BBM lain yang tidak ramah lingkungan, bukan saja mendesak untuk mengurangi tingginya polusi, juga menjaga kesehatan masyarakat," kata dia.