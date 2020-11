JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasang target BUMN Go Global pada 2021. Tentunya rangkaian persiapan go global sudah dimulai sejak tahun ini

Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto mengatakan, harapan untuk BUMN Go Global merupakan target besar dan juga sekaligus menjadi tantangan bagi para direksi di seluruh perusahaan plat merah.

Baca Juga: Perampingan Jadi 41 BUMN, Erick Thohir: Saya Senang Sekali

"Kita menuju ke arah yang lebih luas lagi yaitu, BUMN Go Global. Pak Menteri menyatakan di tahun 2021 nanti kita akan mewujudkan bersama hal ini," ujar Susyanto dalam acara Ngopi BUMN secara virtual, Rabu (18/11/2020).

Untuk mengupayakan hal tersebut, Susyanto menyampaikan bahwa hal ini dimulai dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Luar Negeri dengan harapan dapat mendorong pengembangan BUMN di pasar global untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memajukan kepemimpinan global.

Baca Juga: Erick Thohir Kantongi Utang hingga BUMN Babak Belur akibat Covid-19

Selain itu, dia menjelaskan bahwa tujuan dari MoU ini juga untuk mendorong BUMN sebagai pemain global dan tidak hanya bermain di negeri sendiri.

"Kita ketahui bersama semua BUMN yang saat ini existing sudah, misalkan BNI di enam negara, beberapa perusahaan karya di Nigeria dan sebagainya bahkan nanti INKA sudah ada juga (di luar negeri), Pertamina juga mempunyai beberapa wilayah kerja di negara lain. Tetapi yang kita inginkan lebih dari itu," katanya.

Tujuan selanjutnya dari penandatanganan MoU tersebut adalah untuk mensinergikan langkah dan aksi kerja sama baik Business to Government (B to G) maupun B to B.

"Jadi, seperti Pak Menteri (Erick Thohir) maupun Bu Menteri (Retno Marsudi) ke luar negeri mencarinya vaksin ke China, Inggris, dan sebagainya ini juga merupakan bagian dari ini," ucapnya.