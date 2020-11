NEW YORK - Harga minyak dunia menguat hingga 1% pada perdagangan Rabu (18/11/2020) waktu setempat. Kenaikan ini di tengah harapan OPEC+ akan menunda rencana peningkatan produksi minyak dan setelah Pfizer mengatakan vaksin Covid-19-nya lebih efektif daripada yang dilaporkan sebelumnya.

Melansir Reuters, Jakarta, Kamis (19/11/2020), pasar juga didukung oleh peningkatan stok minyak mentah AS yang lebih kecil dari perkiraan pekan lalu. Minyak mentah Brent naik 59 sen atau 1,4% menjadi USD44,34 per barel sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 39 sen, atau 0,9%, untuk mengakhiri sesi di USD41,82.

Baca juga: Harga Minyak Turun Tipis Imbas Peningkatan Pasokan AS

Kedua kontrak melonjak sekitar USD1 setelah Pfizer Inc PFE.N mengatakan bahwa hasil akhir dari uji coba tahap akhir vaksinnya menunjukkan 95% efektif. Minggu lalu telah menempatkan kemanjuran lebih dari 90%.

Moderna Inc MRNA.O pada hari Senin mengatakan bahwa data awal untuk vaksinnya juga menunjukkan hampir 95% efektif.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Melesat Ditopang Vaksin Covid-19 Moderna

“Harga minyak hari ini sedikit meningkat di tengah harapan bahwa OPEC + akan memutuskan untuk menunda kenaikan produksi yang direncanakan pada bulan Januari dan karena euforia vaksin terbaru,” kata kepala pasar minyak Rystad Energy, Bjornar Tonhaugen.

Untuk mengatasi permintaan energi yang lebih lemah di tengah gelombang kedua pandemi, Arab Saudi meminta sesama anggota kelompok OPEC + agar fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pasar. Serta siap menyesuaikan kesepakatan mereka tentang pengurangan produksi.

OPEC +, yang terdiri dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak, Rusia dan produsen lainnya, bertemu pada hari Selasa tetapi tidak membuat rekomendasi resmi. Kelompok itu akan membahas kebijakan pada pertemuan tingkat menteri penuh yang akan diadakan pada 30 November dan 1 Desember.

Anggota OPEC + cenderung menunda rencana saat ini untuk meningkatkan produksi pada Januari sebesar 2 juta barel per hari (bph), kata sumber. Mereka sedang mempertimbangkan kemungkinan penundaan selama tiga atau enam bulan. Di Amerika Serikat, persediaan minyak mentah USOILC naik 768.000 barel pekan lalu, dibandingkan dengan ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters untuk kenaikan 1,7 juta barel, data pemerintah menunjukkan. Stok distilasi, yang mencakup solar dan minyak pemanas, turun 5,2 juta barel, jauh melebihi ekspektasi. Pembangunan itu sebagian karena kenaikan produksi 400.000 barel menjadi 10,9 juta barel per hari pekan lalu. “Antara AS dan Libya, hampir 2 juta barel per hari minyak mentah telah ditambahkan ke rantai pasokan global dalam beberapa pekan terakhir,” kata Bob Yawger, direktur pasar energi berjangka di Mizuho.