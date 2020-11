NEW YORK - Harga minyak mentah tergelincir pada perdagangan Kamis (19/11/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan karena harapan untuk vaksin dibayangi oleh lonjakan kasus baru virus korona di seluruh dunia yang meningkatkan kekhawatiran tentang prospek permintaan minyak mentah.

Melansir Reuters, Jakarta, Jumat (20/11/2020), harga minyak Brent turun 14 sen menjadi USD44,20 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate AS turun 8 sen menjadi menetap di USD41,74 per barel.

Harga Brent, struktur pasar di mana barel hampir sebulan lebih murah daripada di bulan-bulan berikutnya, menyiratkan kelebihan pasokan saat ini. Di mana berada di titik terendah dalam lebih dari empat bulan. Ini menunjukkan kekhawatiran tentang kekenyangan berkurang.

“Covid jelas membebani pasar,” kata Bob Yawger, direktur energi berjangka di Mizuho di New York.

Untuk minyak mentah, khususnya, ada risiko perang harga OPEC yang baru dapat muncul. “Saya pikir mereka akan mencapai kesepakatan, tetapi 24 jam yang lalu, sepertinya kesepakatan sudah selesai,” katanya.

Sementara data resmi pada Rabu menunjukkan persediaan minyak mentah AS USOILC = ECI naik 768.000 barel pekan lalu, yang terpenting kenaikan itu lebih kecil dari 1,7 juta barel yang diperkirakan analis dalam jajak pendapat Reuters.

Namun kekhawatiran tentang prospek permintaan tetap ada. Jumlah kematian AS akibat Covid-19 melampaui 250.000, sementara kasus harian di Jepang dan Rusia melonjak. Di antara pembatasan yang lebih ketat untuk mencegah penyebaran virus, Kota New York menutup sekolah umum.

Kekhawatiran tentang kelebihan pasokan tetap ada. National Oil Corporation (NOC) Libya dan Total TOTF.PA Prancis membahas upaya NOC untuk meningkatkan kapasitas dan meningkatkan produksi.

OPEC+, yang terdiri dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak, Rusia dan produsen lainnya, akan membahas kebijakan pada pertemuan pada 30 November dan 1 Desember. Sumber mengatakan anggota OPEC + cenderung menunda rencana untuk meningkatkan produksi pada Januari sebesar 2 juta barel per hari (bph). Menteri Energi UEA Suhail al-Mazrouei mengatakan negaranya selalu menjadi anggota OPEC yang berkomitmen dan telah menunjukkan komitmen ini melalui kepatuhannya pada perjanjian pengurangan pasokan minyak OPEC + saat ini. Komentar menteri itu sebagai tanggapan atas laporan media bahwa UEA telah mempertanyakan manfaat berada di OPEC dan bahkan mempertimbangkan apakah akan meninggalkan kelompok penghasil minyak mentah tersebut.