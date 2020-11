RIYADH - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud menyampaikan pentingnya perdagangan sebagai kunci dari pemulihan ekonomi dunia. Hal ini disampaikan usai pertemuannya dengan para negara anggota G20, di G20 Riyadh Summit.

"Menyadari bahwa perdagangan adalah kunci utama pemulihan ekonomi, kami telah mengadopsi 'Riyadh Initiative on The Future of WTO' dengan tujuan menjadikan sistem perdagangan multilateral lebih mampu menghadapi tantangan apapun baik sekarang maupun di masa depan," ujar Salman di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (22/11/2020).

Baca Juga: KTT G20, Arab Saudi Yakin Ekonomi Dunia Pulih

Selain itu, Salman menekankan pentingnya membuka kembali perbatasan untuk melancarkan aktivitas ekonomi.

"Kita juga harus terus mendukung ekonomi global dan membuka kembali ekonomi dan perbatasan kita, memfasilitasi mobilitas perdagangan dan juga individu," tambahnya.

Baca Juga: Tuan Rumah KTT G20, Pariwisata Arab Saudi Bakal Pulih dari Covid-19

Dia mengatakan, meskipun pihaknya optimis dengan kemajuan yang dicapai dalam pengembangan vaksin, alat diagnostik, dan pengobatan Covid-19, masih ada hal lain yang harus dicapai.

"Kita harus bekerja keras agar bisa menciptakan kondisi dimana akses terhadap alat dan obat ini bisa terjangkau dan adil bagi semua orang. Kita juga harus membuat persiapan yang lebih baik juga untuk berjaga-jaga menghadapi pandemi lainnya di masa depan," ungkap Salman.

Sementara itu, pandemi Covid-19 telah menimbulkan berbagai tantangan kesehatan, kemanusiaan, dan ekonomi global yang berkepanjangan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, KTT G20 memperkuat fokusnya dalam melindungi kehidupan dan mata pencaharian sambil membentuk dunia yang lebih baik untuk mewujudkan peluang abad ke-21 bagi semua pihak. "Kami akan melakukan ini dengan meletakkan dasar untuk memulihkan pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif," ujar Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan. Pandemi ini tentunya sangat berdampak pada negara dan individu di seluruh dunia. Kelompok-kelompok yang kurang terlayani dan rentan, termasuk perempuan, kaum muda, dan masyarakat berpenghasilan rendah, terkena dampak yang sangat berat.