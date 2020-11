JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memasuki usia ke-9 tahun. Berbagai harapan hingga catatan datangs dari pelaku sektor industri keuangan, mulai perbankan hingga pasar modal mengenai keberadaan OJK selama ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso meminta semua pegawai OJK untuk terus bekerja keras dan menjaga integritas guna menjadikan OJK sebagai lembaga yang kredibel dan bermanfaat bagi pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat di usianya yang mencapai 9 tahun.

"OJK harus mendayagunakan soliditas internal untuk meningkatkan bakti dan kontribusi OJK bagi kemajuan sektor jasa keuangan Indonesia dan pemulihan ekonomi nasional," kata Wimboh saat perayaan HUT ke-9 OJK yang digelar secara virtual di Jakarta, dan diikuti seluruh pegawai OJK di seluruh Indonesia, Minggu (22/11/2020).

Presiden RI Joko Widodo dalam videonya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-9 kepada OJK dan meminta OJK untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar, berbagi beban untuk membantu para pelaku usaha kecil, menengah maupun besar agar kembali produktif menggerakkan roda perekonomian.

"Selamat ulang tahun ke-9 bagi OJK. Selamat bekerja keras dan memberikan dedikasi terbaiknya bagi kemajuan negeri," kata Presiden.

Sementara itu Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan OJK memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan pengawasan dan pengawasan yang terintegrasi untuk tumbuh dan berkembangnya sektor keuangan termasuk yang berskala ultra mikro, mikro dan kecil.

"Kiranya OJK dapat terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Tingkatkan kapasitas dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah sehingga hadirnya OJK dapat menjadi solusi bagi permasalahan dan tantangan industri keuangan di masa kini dan masa yang akan datang terutama dalam masa pemulihan ekonomi sebagai dampak dari Covid 19," kata Wakil Presiden.

Berikut harapan dari pelaku industri keuangan saat perayaan HUT ke-9 OJK:

PT Mandiri Sekuritas berharap OJK sebagai lembaga yang memiliki tugas penting sebagai lembaga pengawas sektor keuangan, kiranya tetap menjadi lembaga yang independen, terpercaya dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

"Seiring perjalanan waktu, saya yakin sampai saat ini OJK mampu mewujudkan industri keuangan yang sehat, dengan tata kelola yang baik, dan berdaya saing global," ujar Direktur Retail and Treasury Mandiri Sekuritas Theodora V.N. Manik.

Dia menilai meskipun pengaruh dinamika domestik dan internasional seperti pandemi covid-19 saat ini tidak dapat dihindari, namun OJK tetap hadir mewujudkan sistem keuangan yang mampu menjalankan perannya yaitu tetap melindungi kepentingan masyarakat.

"Jaya selalu OJK, untuk Indonesia maju," ujarnya.

Sementara itu, PT Bank BNI Tbk turut berbahagia dalam HUT OJK yang ke 9 tahun ini. Sebagai pelaku perbankan BNI berharap agar selalu terjalin dukungan dan kerjasama antara OJK dengan para stakeholders. Terutama di sektor jasa keuangan demi membangun negeri.

Direktur Layanan dan Jaringan BNI Ronny Venir mengatakan OJK sebagai regulator jasa keuangan secara proaktif telah menunjukan perannya sejak pertama dibentuk.

"Lebih terasa sekali perannya di saat awal masa pandemi, antara lain melalui stimulus kebijakan restrukturisasi kredit akibat terdampak Covid 19," ujar Ronny hari ini di Jakarta.

Dirinya mengharapkan agar OJK dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan memberikan ruang gerak bagi sektor usaha dan masyarakat. Terutama saat ini demi tetap bertahan di masa pandemi sehingga bisa mempercepat pemulihan ekonomi.

Sementara untuk memberikan kemudahan bagi industri keuangan di tengah pandemi, OJK juga telah berperan aktif dalam mencermati tren digitalisasi. "OJK sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, juga melakukan langkah antisipatif melalui penerapan transformasi digital," tambahnya.

Tidak ketinggalan dia juga melihat dari sisi literasi keuangan di tengah masa pandemi, OJK juga menunjukan perannya untuk terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui teknologi informasi di tengah keterbatasan berbagai kegiatan sosialisasi literasi keuangan yang berbentuk fisik akibat pandemi ini.

Di sisi lain, Chief Economist TanamDuit Ferry Latuhihin turut mengapresiasi HUT OJK yang ke 9 tahun ini. Menurutnya, dalam situasi dan kondisi ekonomi seperti ini akibat tragedi covid 19 bisa menjadi momentum emas bagi OJK untuk meluaskan wawasan dan berpikir unconventional untuk menjalankan tugasnya sebagai pengawas sektor keuangan Indonesia.

"Sisi sangat krusial saat ini ialah restrukturisasi kredit macet di perbankan untuk menyelamatkan perekonomian kita," ujar Ferry hari ini di Jakarta.

Selain masalah waktu, yang tidak kalah penting juga sisi teknisnya dalam menyelamatkan baik kreditur maupun debitur. Jadi tidak cuma menyelamatkan kreditur saja. Tapi juga debiturnya.

"Ini yang harus dipikirkan oleh OJK dan dikomunikasikan kepada lembaga lembaga terkait seperti BI, LPS, dan Kemenkeu," tambahnya.

Menguasai teknis penanganan kredit macet saat ini yg disebabkan oleh pandemi berbeda dengan cara konvensional dimana kredit macet bukan disebabkan oleh economic shock yang sifatnya tidak terduga, exogenous, dan across the board. Ini bukan disebabkan oleh balance sheet.

Balance sheet adalah akibatnya dan bukan penyebabnya seperti krisis keuangan global 2008 yang dimulai di AS akibat subprime-mortgage. "Jadi saya berharap di usianya yang telah memasuki angka 9 ini OJK memanfaatkan tragedi covid19 sebagai momentum berharga untuk berpikir out of the box dalam melaksanakan tugasnya menyelamatkan perekonomian kita lewat pengawasan restrukturisasi utang di perbankan. Saya siap membantu bila dibutuhkan negara," ujarnya.

Corporate Secretary Bank Syariah Mandiri Ivan Ally turut mengapresiasi peran OJK di usianya yang ke 9 tahun.

Menurut Ivan, aktivitas masyarakat nyaris tidak terlepas dari lembaga keuangan, baik itu perbankan, asuransi, lembaga investasi, atau pasar modal. Sehingga lembaga-lembaga tersebut harus dijaga agar tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekaligus hak-hak masyarakat dalam berurusan dengan lembaga-lembaga tersebut juga dapat terlindungi.

"Kami di Bank Syariah Mandiri sebagai pelaku jasa keuangan merasakan betul fungsi keberadaan OJK dalam melakukan pengawasan yang terintegrasi sekaligus melakukan perbaikan dalam implementasi pengawasan," ujar Ivan.

Dia juga mengakui di saat pandemi seperti ini, OJK telah bergerak cepat dan tepat menanggapi kondisi baik untuk kepentingan institusi dan terutama kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan institusi.

Di antaranya mengeluarkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi nasabah terdampak Covid19 program nasional yang sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional Pemerintah dan lainnya. "Semoga ke depan keberadaan OJK akan semakin meningkatkan perekonomian Indonesia hingga ke skala global dan memberi kontribusi bagi kemaslahatan negeri. Selamat HUT OJK ke-9 tahun, One OJK Bakti Membangun Negeri," tambahnya.

Pelaku industri asuransi tidak ketinggalan turut menyampaikan harapannya untuk HUT OJK yang ke 9 di tahun ini.

Direktur Eksekutif AAUI, Dody Dalimunthe mengatakan pembentukan OJK tidak terlepas dari upaya untuk membangun industri jasa keuangan yang profesional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dengan kekuatan ekonomi, negara dapat memberikan ruang luas bagi pemerintah dan pihak swasta untuk membangun Indonesia menuju negara maju dan modern," ujar Dody hari ini di Jakarta.

Dengan usianya yang menginjak ke 9 tahun ini OJK diharapkan masyarakat dan juga khususnya pelaku industri jasa keuangan untuk lebih banyak berkolaborasi antara regulator dan pelaku jasa keuangan. Sehingga dapat menciptakan sinergi yang bagus membangun negeri. "Selamat ulang tahun ke-9 OJK. Bersama-sama kita berbakti membangun negeri," ujarnya.

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo memberikan masukannya kepada OJK yang belum tampak kuat sebagai dirigen untuk melakukan transformasi industri asuransi seperti yang dicanangkan. Menurutnya OJK nampak gamang bahkan tidak belajar dari mega kasus gagal bayar asuransi yang belakangan kerap terjadi.

"Secara kasat mata OJK bekerja secara siloisme atau terkotak kotak satu bagian dengan bagian yang lain," ujar Irvan berpendapat.

Sementara Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 kepada OJK dari pelaku industri asuransi jiwa. "Selamat berbahagia di pertambahan usia yang makin berkah ini. Tetaplah teguh menjadi mercusuar industri keuangan di Indonesia," ujar Togar.

Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira mengapresiasi OJK dalam momen HUT yang ke 9 tahun. Menurutnya tantangan OJK dalam pengawasan jasa keuangan di era pandemi maupun resesi ekonomi sungguh tidak mudah.

Karena itu OJK harus terus melakukan reformasi baik dalam hal peningkatan kualitas SDM pengawas khususnya di industri keuangan non bank, juga berusaha untuk mendorong konsolidasi perbankan agar cost of fund bisa ditekan. "Terakhir yang juga penting adalah mengarahkan fintech agar penyaluran pembiayaan lebih fokus ke sektor produktif dibandingkan konsumtif," ujar Bhima hari ini di Jakarta.

Sementara itu Direktur Utama PT BNI Sekuritas Antonius Chandra Satya juga turut mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-9 kepada OJK.

Dirinya berharap OJK lebih dekat dengan pelaku industri dan semoga OJK tetap menjadi pilar utama dalam meningkatkan inklusi keuangan.

"Semoga OJK menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah di industri keuangan Indonesia," ujar Antonius saat dihubungi terpisah.

