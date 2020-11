JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara belum menentukan harga vaksin Covid-19 yang beredar di masyarakat. Sebagai informasi, beberapa perusahaan farmasi dunia seperti Pfizer, AstraZeneca serta Johnson and Johnson sudah mematok harga vaksin Covid-19.

Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga mengatakan Bio Farma dan Kimia Farma belum menetapkan harga vaksin Covid-19 yang beredar di Indonesia. Pasalnya Bio Farma dan Kimia Farma bekerjasama dengan Sinovac dalam pembuatan vaksin.

Adapun info yang beredar antar lain, Pfizer, AstraZeneca, Johnson and Johnson telah menentukan harga vaksin per dosis. Rinciannya vaksin Covid-19 buatan Pfizer dibanderol Rp292.000 per dosis atau Rp584.000 per orang. Lalu, vaksin Covid-19 dari Johnson and Johnson seharga Rp146.000 per dosis atau Rp292.000 per orang.

Sementara, vaksin Covid-19 AstraZeneca sebesar Rp58.000 per dosis atau Rp116.800 per orang. Sedangkan vaksin Covid-19 Moderna sebesar Rp467.000 sampai Rp540.000 per dosis atau Rp934.400-Rp1.080.400 per orang. Dan vaksin Covid-19 dari Sinopharam Rp1.050.000 per dosis atau Rp2.100.000 per orang.

Namun PT Bio Farma (Persero) hingga kini belum menetapkan harga vaksin Covid-19 Sinovac Ltd asal China. Namun, perusahaan pelat merah itu pernah menyebut bahwa harganya nanti berkisar Rp200 ribu per dosisnya.

Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir menjelaskan, bahwa harga vaksin buatan Sinovac itu di setiap negara besarannya akan berbeda-beda. Sebab, dalam menentukan harganya, masing-masing pemerintahan mempunyai program tersendiri.

"Beberapa negara itu mereka juga memiliki program berbeda. Contoh vaksin Sinovac, yang menulis bahwa di Polandia hanya 2 euro, di Brasil USD2, menurut saya Indonesia malah ada yang dikasih pemerintah gratis," kata Honesti dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Produsen vaksin Covid-19 Moderna menetapkan harga kisaran vaksin buatannya. Perusahaan farmasi asal Amerika Serikat itu sedang melakukan uji klinis tahap akhir pembuatan vaksin tersebut. Kepala Eksekutif Moderna Stephane Bancel mengatakan, pihaknya akan menetapkan harga kandidat vaksin Covid-19 antara USD25 hingga USD37 atau setara Rp354 ribu hingga Rp524 ribu (mengacu kurs Rp14.182 per USD) per dosis tergantung pada jumlah yang dipesan. “Karena itu, biaya vaksin kami hampir sama dengan suntikan flu, yaitu antara USD10 (Rp141 ribu) dan USD50 (Rp709 ribu),” kata Bancel, sebagaimana dilaporkan Reuters, mengutip dari VOA.