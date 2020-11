JAKARTA - Pemerintah akan mendistribusikan vaksin covid-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia ke dalam dua golongan yakni yang gratis dan juga mandiri. Bagi masyarakat yang mampu diharapkan untuk membeli vaksin secara mandiri.

Lantas bagaimana sih cara mendapatkan vaksin covid-19 secara mandiri? Chief Digital Healthcare Officer Bio Farma Soleh Ayubi mengatakan, bagi yang mandiri nantinya akan dijual baik secara online maupun offline.

"Untuk vaksin Covid-19 yang mandiri, kita lakukan dengan berbagai channel, dari mulai Apps, web in dan walk in," ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (24/11/2020).

Menurut Soleh, penjualan ini dilakukan untuk mengakomodir seluruh peserta mandiri di seluruh Indonesia. Bagi mereka yang berada di daerah dengan perkembangan teknologi yang masif maka akan dijual secara online.

Sementara bagi mereka yang tinggal di wilayah pelosok akan dijual dengan offline. Sebab, infrastruktur seperti sinyal tidak memungkinkan jika dijual dengan online.

"Jadi untuk daerah-daerah yang teknologinya sangat masif, kita berharap sebagian besar orang pake app in dan web in. Kalau di daerah-daerah yang belum maju, kita pakai walk in," jelasnya.

Mengenai teknis selanjutnya, nantinya akan diumumkan oleh pemerintah. Pengumuman akan dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan juga Kementerian Kesehatan.

"Akan ada semacam pengumuman yang dikoordinasikan Kominfo dan Kementerian Kesehatan kapan bisa vaksinasi. Sosialisasi ini akan efektif dilakukan di berbagai media," jelasnya.