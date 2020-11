JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap ekspor lobster. Hal ini pun disikapi warganet (netizen) dengan memunculkan kembali nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Tidak sedikit warganet yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menunjuk kembali Susi sebagai menteri.

”Oh, Bu Susi should be appointed back as minister. Come on pak @jokowi, she's one of the best in your previous cabinet (Bu Susi harus ditunjuk kembali menjadi menteri. Ayolah Pak Jokowi, dia salah satu yang terbaik di jajaran kabinetmu sebelumnya, red),” tulis akun @GerryHao, Rabu (25/11/2020).

Sementara akun @d4marwulan berkomentar, Ibu..@susipudjiastuti we miss u, we luv u.. Pak @jokowi ... pliissss, ungkapnya.

Akun @linka100677 mencuit, ”You have a good heart Red heart @susipudjiastuti. Indonesia bangga punya ibu susi. Pak @jokowi please listen to your heart. I know u knew (Dengarkan kata hatimu Pak Jokowi. Saya tahu kamu mengerti, red),” katanya.

Sedangkan akun @dickrahar berkomentar, Bu @susipudjiastuti I love you always. Pak @jokowi you need to learn to be more responsible leader (Pak Jokowi, kamu perlu untuk belajar menjadi pemimpin yang lebih bertanggungjawab, red),” cuitnya. Jokowi sendiri bercuit dalam akun Twitter @Jokowi bahwa Pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Karena itu, pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang saat ini tengah berjalan di KPK. ”Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional,” katanya.