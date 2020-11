NEW YORK - Harga minyak naik hampir 2% ke level tertinggi pada Rabu, karena data penurunan persediaan minyak mentah AS menunjukkan memperpanjang rally. Hal ini disebabkan harapan bahwa vaksin Covid-19 segera ada sehingga meningkatkan permintaan bahan bakar.

Minyak mentah Brent naik 75 sen atau 1,6%, menjadi USD48,61 per barel atau tertinggi sejak awal Maret. Minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 80 sen atau 1,8% menjadi USD45,71.

Berdasarkan data pemerintah, persediaan minyak mentah AS turun 754.000 barel pekan lalu. Para analis dalam jajak pendapat Reuters pun terkejut karena memperkirakan kenaikan stok minyak 127.000 barel.

“Ada penurunan yang lumayan di Cushing, jadi itu mendukung. Itu mungkin aspek yang paling bullish dari laporan ini," Partner Again Capital LLC John Kilduff, dilansir dari Reuters, Kamis (26/11/2020).

Namun, kekhawatiran permintaan membatasi kenaikan harga karena permintaan bensin mingguan AS turun sekitar 128.000 barel per hari (bph) menjadi 8,13 juta barel per hari atau terendah sejak Juni 2020.

Sebagai informasi, Brent telah bergerak naik, membuat struktur pasar untuk pengiriman segera lebih mahal daripada pasokan nanti. Kemunduran mendorong inventaris ditarik dan menunjukkan berkurangnya ketakutan akan kelebihan persediaan. Kontrak berjangka Brent untuk pengiriman Februari diperdagangkan sebanyak 14 sen di atas kontrak Januari, tertinggi sejak Juli, sebelum ditetapkan pada premium 8 sen.