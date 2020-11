JAKARTA - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengaku sudah tidak lagi berkecimpung di dunia bisnis. Kini dirinya lebih disibukkan dengan kegiatannya sebagai komisaris di sejumlah perusahaan.

Yang paling baru, Ignasius Jonan diangkat menjadi Komisaris Independen dari Sido Muncul. Sebelumnya, Jonan juga diangkat sebagai Komisaris dari Unilever belum lama ini.

"Untuk bapak ibu yang berkegiatan bisnis, kalau saya enggak lah. Saya main-main saja. Jadi komisaris, ini kerjaan orangtua," ujarnya dalam acara diskusi virtual, Kamis (26/11/2020).

Menurut Jonan, bagi mereka yang masih berkegiatan bisnis harus sudah berpikir ke depan. Menurut Jonan, para pelaku bisnis harus sudah mulai mencari bisnis apa yang visible ke depannya.

"Itu mesti dipikir moving forward ini bisnisnya apa, what is visible what is less visible saya enggak bilang what is visible what is not visible, tapi what is visible what is less visible. Ini perlu dipikirkan luar biasa," ucapnya.

Apalagi, dunia diprediksi tidak akan sama lagi. Meskipun jika nantinya pandemi covid-19 ini bisa dilewati dan selesai sepenuhnya. "CEO Pepsi.co, ini dunia enggak akan sama lagi. Apakah properti bisnis akan sama valuenya, apakah misalnya gedung perkantoran atau shopping mal atau online bisnis ini yang perlu dipertimbangkan," ucapnya.