Dalam mendukung strategi bisnis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) untuk Go Global dan Go Digital, tim BNI API Digital Services ikut serta dalam ajang DevPortal Awards 2020 yang merupakan ajang penghargaan yang diperuntukan bagi Portal API terbaik ditingkat internasional. BNI API Digital Services menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang berhasil masuk sebagai nominasi.

Dalam acara Online Gala DevPortal Award 2020 yang dilaksanakan pada 25 November 2020 secara daring, BNI berhasil memenangkan kategori Best Overall Developer Portal – Community Prize Nominees (https://devportalawards.org/winners), bersaing dengan 32 API Portal dari perusahan global negara lain. Selain itu, BNI juga masuk dalam nominasi Best Onboarding dan Best Accessible Devportal.

Dalam acara tersebut turut hadir Direktur TI dan Operasi BNI YB Hariantono. Hariantono menceritakan secara singkat proses membangun API portal, mulai dari aplikasi sederhana dengan berbagai kendala yang dihadapi sampai menjadi portal yang lengkap dengan berbagai fitur seperti sandboxing, fitur dokumentasi dan onboarding support system, serta telah membentuk komunitas ekosistem banking services bagi penggunanya.

Hariantono juga menambahkan, BNI sebagai pionir di sektor perbankan dalam menerapkan open API di Indonesia melalui slogan 3S, yaitu Sign up, Sandboxing, and Start your business, memiliki jumlah layanan API services yang lengkap dan kerja sama dengan pihak ke-3 terbesar di Indonesia. Fitur ini menjangkau seluruh segmen industri bisnis digital baik korporasi, menengah dan kecil khususnya UMKM digital.

"Tim API yang dimiliki BNI bukanlah tim yang besar, namun tim API berhasil karena belajar dari kesalahan dan pengalaman sebelumnya," ujarnya.

Tim kecil Pengembang API BNI ini termotivasi untuk selalu menjadi lebih baik dalam memberikan support terbaik bagi BNI dalam penerapan Open Banking dengan memanfaatkan teknologi API (Application Programming Interface). Dalam implementasinya di dunia perbankan, API dapat memperkuat layanan kerjasama b2b dengan mitra, eCommerce, Startup, FinTech atau perusahaan pihak ke-3 lainnya.

Pada tahun 2018, BNI membangun “BNI API Digital Services” (https://digitalservices.bni.co.id/), yaitu API portal yang dapat memberikan kemudahan bagi developer pihak ke-3 agar dapat terus mengembangkan aplikasinya dalam layanan perbankan, antara lain transaksi, informasi akun, saldo, payment, hingga remittance. Sampai dengan saat ini BNI API Digital Services sudah memiliki lebih dari 200 API yang dapat digunakan, dan telah bekerja sama dengan lebih dari 3.000 mitra atau pihak ke 3 seperti GoJek, Grab, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, Lazada, serta beberapa pelaku industri bisnis digital lainnya.

Dengan memiliki lebih dari 95 juta akun yang terdaftar, ekosistem perbankan BNI telah tercipta dan dikelola dengan baik. (CM)

