JAKARTA – Sejak pandemi Covid-19 melanda, kebijakan pembatasan sosial pun dilakukan diberbagai daerah di Indonesia. Untuk menerapkan kebijakan tersebut, segala kegiatan di luar ruangan seperti belajar, beribadah, bahkan bekerja dialihkan ke rumah.

Kegiatan work from home (WFH) tentunya asing saat awal dilakukan. Masyarakat dituntut beradaptasi supaya bisa meminimalisir penyebaran Covid-19. Motivasi yang telah dimiliki ketika bekerja di luar rumah menjadi menurun.

Banyak orang merasa pandemi Covid-19 membuat penurunan pada kariernya. Hal itu dirasakan karena tidak berinteraksinya secara langsung dengan kolega atau klien seperti dulu.

"Banyak orang khawatir karena mereka berada di luar kantor dan tidak berinteraksi dan terlibat dengan kolega atau klien dengan cara yang sama seperti sebelumnya, sehingga terasa seperti hidup sedang ditahan dalam beberapa hal. Sulit untuk mengetahui bagaimana menyesuaikan perilaku Anda karena ada begitu banyak ketidakpastian,” kata, Penulis Entepreeurial You Donie Clark, dilansir dari CNN Business, Selasa (01/12/2020).

Namun, dengan mulai beradaptasi untuk WFH, maka motivasi bekerja akan terbangun dan karier pun bisa meningkat. Berikut beberapa cara untuk membuat karier meningkat meski kerja dari rumah.

1. Tetap Bertemu Orang Baru

Memperluaskan koneksi dengan orang banyak merupakan cara terpenting jika ingin memajukan karier. Namun, saat ini pertemuan secara langsung tidak mungkin untuk dilakukan. Perlu inisiatif yang lebih banyak untuk mencari dan bertemu dengan orang baru.

Awalnya pasti memang canggung jika melakukan pertemuan virtual dengan orang yang baru dikenal, tetapi cara itu bisa dilakukan dengan sikap yang ramah dan terbuka.

"Saya penggemar berat 'menciptakan alasan' ketika ingin menjangkau orang," kata Clark.

Dengan melakukan hal tersebut, dapat membantu menjelaskan tujuan yang ingin dicapai ketika ingin bertemu dengan orang baru. Jika orang yang ditemui merasa mimiliki kesamaan dan kedekata, komunikasi akan terjalin. Dengan komunikasi proses pertukaran pendapat akan terjadi.

2. Cari Feedback dengan Rutin

Mendapatkan feedback sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi peningkatan dan memprioritaskan tugas yang didapat. Dengan mengevaluasi kinerja dari feedback yang didapatkan, karier pun dapat diperbaiki sehingga akan terjadi peningkatan padanya.

Namun, banyak atasan yang kurang tertarik untuk memberikan kinerja dari tugas yang dikerjakan. Hal yang perlu dilakukan adalah bersikap proaktif. Dengan begitu, feedback bisa didapatkan untuk mengevaluasi kinerja diri sendiri dan bisa memperbaikinya di waktu yang akan datang.

"Anda harus proaktif. Temui mereka setelah presentasi dan katakan, saya ingin membuat presentasi saya lebih baik di masa mendatang. Apakah Anda memiliki feedback tentang hal ini atau satu hal yang dapat saya lakukan berbeda di masa mendatang?" saran Clark.

3. Temukan Mentor

Seorang mentor akan mebantu menjawab segala pertanyaan soal karir yang belum dimengerti. Dia akan mencarikan koneksi dan memberikan bimbingan serta motivasi agar karir dapat mengalami peningkatan.

Disarankan untuk mencari mentor yang berada satu tingkat di atas posisi yang sedang dijalani.

4. Kelola dengan Baik

Atasan memiliki peran yang besar untuk peningkatan karir yang dimiliki. Percakapan rutin mesti dibangun untuk membangun hubungan yang baik.

Cari tau permasalahan apa yang dialami oleh atasan, kemudaian tawarkan saran untuk membantu mengelola permasalahan tersebut agar menemukan jalan keluar.

"Carilah masalah yang mungkin dimiliki atasan. Misalnya, mungkin ada panggilan pagi yang sulit dilakukan manajer Anda yang dapat Anda tangani. Atau mungkin ada pertemuan besar yang akan datang yang dapat Anda berikan poin pembicaraan,” saran Penulis The Unwritten Rules of Managing Up Dana Brownlee.