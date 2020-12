JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden resmi menunjuk Janet Yellen sebagai calon Menteri Keuangan AS. Yellen merupakan mantan kepala Bank Sentral AS atau Gubernur The Fed.

"Janet Yellen dinominasikan sebagai Menteri Keuangan. Apabila dikonfirmasi, dia akan menjadi perempuan pertama yang memimpin Departemen Keuangan dalam 231 tahun sejarahnya," kata tim transisi Biden dalam pernyataan.

Yellen, usia 74 tahun, sebelumnya menjadi perempuan pertama kepala Bank Sentral. Apabila dikonfirmasi oleh Senat, Yellen akan mengemban tugas untuk merevitalisasi ekonomi AS yang terdampak virus corona.

Baca Juga: Janet Yellen Calon Kuat Jadi Menteri Keuangan AS, Ini Sejarah

Berikut profil singkat Yellen seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Lahir di Brooklyn, New York, pada tahun 1946, Janet Yellen memperoleh gelar sarjana dari Universitas Brown pada 1967. Yellen pun melanjutkan kuliahnya ke Yale University, dan menerima gelar Ph.D. pada 1971. Usai mendapat gelar Doktor, dia pun mengajar di Harvard University, sembari bekerja di Federal Reserve 1977-1978, dan kemudian menjadi profesor di University of California, Berkeley.

Dari periode 1997 hingga 1999, dia menjabat sebagai Dewan Penasihat Ekonomi di Gedung Putih. Dia kemudian berpindah ke lembaga moneter, di mana pada 2004, dia ditunjuk menjadi presiden dari Federal Reserve Bank of San Francisco. Enam tahun kemudian, pada 2010, Yellen terpilih untuk masuk Dewan Gubernur sebagai wakil gubernur The Federal Reserve.

Kemampuannya tersebut membuat dia dilirik oleh Presiden Barack Obama. Tiga tahun kemudian, dia pun dinominasikan menjadi Gubernur pada Oktober 2013, sekaligus menjadi wanita yang paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes.

Awal Pendidikan Janet Louise Yellen lahir di Brooklyn, New York, pada 13 Agustus 1946. Dia telah Menjadi seorang tokoh terkemuka dalam kebijakan moneternya di Federal Reserve. Yellen merupakan jebolan dari Fort Hamilton High School, dia pun me jadi murid unggulan karena wahid di banyak mata pelajaran. Dia pun menjabat sebagai editor-in-chief dari koran sekolahnya dan mengucapkan pidato perpisahan pada 1963. Yellen mulai masuk ke Federal Reserve pada akhir 1970-an sebagai ekonom di sana selama satu tahun, sebelum kembali ke dunia akademis. Dari periode 1978 sampai 1980, dia tinggal di luar negeri, menjadi dosen di London School of Economics dan Ilmu Politik. Kemudian dia bergabung dengan University of California, Berkeley. Pada pertengahan 1990-an, Yellen Mengambil cuti dari UC Berkeley untuk kembali melayani di The Federal Reserve Dewan Gubernur. Kemudian dari periode 1997 hingga 1999, dia menjabat di Gedung Putih sebagai Dewan Penasihat Ekonomi untuk Presiden Bill Clinton. Lima tahun kemudian, pada 2004, Yellen Menjadi presiden dari Federal Reserve Bank of San Francisco karena menunjukkan wawasan yang luar biasa dalam menghadapi situasi ekonomi negara, karena menjadi salah satu dari beberapa ekonom yang meramalkan krisis pada sektor perumahan 2008, karenanya dua tahun kemudian dia diangkat menjadi wakil ketua Federal Reserve. Yellen pun sangat vokal dalam menggunakan kekuatannya di Federal Reserve untuk mengurangi pengangguran. Dia pun tampak lebih berani ketimbang ekonom lain ketika memberikan saran untuk meningkatkan inflasi sedikit lebih tinggi untuk mencapai target. Pada akhir 2013, tepatnya pada Oktober 2013, Presiden Barack Obama menunjuk Yellen sebagai Gubernur The Federal Reserve. Dia menggantikan Ben Bernanke dan menjadi wanita pertama yang menjadi penentu kebijakan moneter di Amerika. Dia juga menjadi orang pertama di perwakilan partai Demokrat yang memegang jabatan hampir tiga dekade.