JAKARTA - Sukses di dunia bisnis tentu bukan perkara mudah. Segala sesuatunya harus disiapkan supaya usaha yang dilakukan berjalan lancar dan produk yang dijual laku.

Kesuksesan juga bisa dipelajari dari pengalaman orang lain. Oleh karena itu, merintis suatu bisnis ada baiknya selalu bertanya pada yang berpangalam supaya segala masalah bisa diselesaikan dengan tepat.

Melansir dari entrepreneur, Rabu (2/12/2020), berikut beberapa hal yang harus diketahui sebelum memulai bisnis:

1. Jangan Buru-Buru

Bekerja dibidang kewirausahaan tidak bisa bergerak dengan cepat. Harus dipikirkan langkah yang akan dilakukan dengan tenang dan matang.

"Sebaliknya fokuslah membangun perusahaan yang hebat untuk jangka panjang. Ingat, kewirausahaan adalah lari maraton, bukan lari cepat.," ujar Co Founder and CEO of Bluemercury Marla Beck.

2. Pastikan Ada Permintaan dari Produk yang Dijual

Bisnis membutuhkan kerja lebih keras dan belajar lebih banyak tentang diri sendiri. Sebelum memulai bisnis, lakukan riset dan pastikan ada pasar dan permintaan untuk produk atau layanan.

"Dokumentasikan semuanya dan buatlah sistem dengan akses, sehingga siapa pun dapat melakukan cara Anda. Tanpa membuang-buang waktu. Tapi pertama-tama, pelajari cara menjual!" ujar Founder and CEO of Mead Technology Group EpekData.

3. Pasti Ada Kesalahan

Satu-satunya cara agar bisa berkembang adalah dengan benar-benar melakukan dan segera ambil tindakan. Pengusaha harus cepat menganalisis hasil dan membuat perubahan jika terjadi kesalahan.

"Ketika gagal, pertimbangkan sebagai proses meng-upgrade diri sendiri. Saat di uji teori di dunia nyata, akan mendapatkan pengalaman yang menunjukkan cara untuk meningkatkan diri. Satu-satunya cara saat gagal adalah jangan menyerah," ujar Founder of Agency Growth Secrets Joshua Harris.

4. Sabar dan Pastikan Modal Cukup Siapapun yang memulai bisnis harus memahami sepenuhnya jadwal dan pendanaan yang dibutuhkan. Mengerti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dengan pendapatan yang membantu bisnis dapat berkembang. "Garis waktu setiap pekerjaan menuju berbeda, dan kegagalan selalu menjadi kemungkinan. Tetapi jika Anda memiliki dana yang cukup, Anda secara dramatis mengurangi kemungkinan gagal." ujar CEO of Over The Top SEO Guy Sheetrit. 5. Kenali Pasar Tidak sedikit pengusaha yang sangat fokus pada pemasaran dan penjualan. Sehingga kurang memahami secara mendalam apa yang diinginkan oleh pasar, Perusahaan yang baik lebih mengenal pelanggan mereka daripada diri sendiri. "Tidak ada kata terlambat untuk melakukan memperluas, atau menyesuaikan apa yang Anda jual sesuai dengan keinginan dan permintaan klien Anda," ujar Creator of The Speaker Profit Formula David Newman.