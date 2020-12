JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi bergerak melemah pada perdagangan hari ini. Rupiah diperkirakan bergerak ke level Rp14.120 per USD hingga Rp14.250 per USD.

Mengutip laporan MNC Tresury Bank, Jakarta, Jumat (4/12/2020), dari dalam negeri, pergerakan Rupiah didukung oleh membaiknya ekonomi di Kuartal IV/2020. Hal ini membuat pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi 2021 akan berada di kisaran 4,8% hingga 5,8%.

Optimisme pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari rasa optimisme terhadap perkembangan ekonomi secara global pada 2021 akan tumbuh positif hingga 5%, setelah terkontraksi 3,8% pada tahun ini.

Namun berita tentang kenaikan kasus Covid-19 yang cukup signifikan di Indonesia beberapa hari terakhir ini menjadi beban untuk laju penguatan Rupiah. Namun harapan adanya laju aliran modal masuk dari eksternal membuat sentiment mata uang garuda masih positif. Pasar juga masih memantau uji keberhasilan vaksin yang berarti distribusi vaksin semakin dekat.

 

Sebelumnya, pada perdagangan kemarin, Kamis (3/12/2020), walau sempat menguat pada pembukaan pagi dan mengalami fluktuatif sepanjang hari, akhirnya Rupiah ditutup melemah. Rupiah ditutup di level Rp14.200 per USD. Salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan Rupiah adalah optimisme pasar terhadap paket stimulus fiskal dari Amerika Serikat. Anggota parlemen dapat meluncurkan paket fiskal untuk mendukung ekonomi Ketua DPR AS Nancy Pelosi dan Pemimpin Minoritas Senat AS dari Partai Demokrat Chuck Schumer dalam kesepakatan stimulus bipartisan senilai USD908 miliar yang mencakup dukungan untuk usaha kecil dan pengangguran Amerika. Kesepakatan itu harus digunakan sebagai dasar untuk negosiasi segera.