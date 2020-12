JAKARTA – Tahun ini, The F Thing kembali menghadirkan hari belanja online nasional (Harbolnas) 12.12, pesta diskon terbesar akhir tahun dengan banyak promo-promo menarik. Perayaan Harbolnas 12.12 yang berlangsung di bawah acara promo 2020 Final Sale tahun ini, dapat dinikmati mulai dari tanggal 27 November - 3 Desember 2020, namun puncak diskon terbesar akan jatuh pada 4 - 15 Desember 2020.

Pelanggan setia The F Thing juga dapat memanfaatkan perhelatan Harbolnas untuk mendapatkan produk pakaian pria dan wanita branded yang berkualitas dengan diskon yang fantastis. Sebelum Harbolnas 12.12 datang, akan diadakan Road to 12.12 agar para pelanggan dapat merasakan diskon besar dengan promo setengah harga dan diskon menarik.

Acara utama Harbolnas 12.12 yang akan berlangsung selama 12 hari pada tanggal 4 - 15 Desember yang bertajuk "12.12 Online Shopping Madness" dengan diskon flat price promo serba Rp12 ribu, Rp120 ribu, dan Rp1,2 juta. Selain itu, akan ada pesta gratis ongkir dan juga diskon extra voucher yang bisa didapatkan dengan bermain ‘Spin the Fortune’ untuk menambah semarak Harbolnas.

VP Operations & Marketing The F Thing Fadillah mengatakan, kegiatan ini merupakan strategi Thefthing.com untuk menjaga kesetiaan pelanggan yang sudah dibangun semenjak awal dimulainya The F Thing. "Selain membangun minat mereka untuk tetap berbelanja di The F Thing, dalam program 12.12 Online Shopping Madness ini, kita juga memberikan sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tampilan yang berbeda serta beragam pilihan produk fashion dan beauty yang juga dilengkapi produk dalam negeri yang tidak kalah keren dari produk luar,” kata dia, di Jakarta, Sabtu (5/12/2020).

The F Thing menawarkan flat price promo dari 12 brand fashion lokal maupun internasional dan juga 12 kategori. Brand-brand ini terdiri dari kategori pakaian pria dan wanita, pakaian olahraga, sepatu, tas, aksesoris, beauty dan grooming.

Brand yang dapat ditemukan di promo ini termasuk Nature Republic, Deus Ex Machina, Elle, Les Catino, Casio, Nuxe, Adidas, Banana Boat, Damn! I Love Indonesia, Legiteamate, FIGURE, dan Smith Men Supply. Adapun, 12 kategori barang yang bisa dibeli pelanggan yaitu local heros, skin care, makeup, grooming, fragrance, hair care, outerwear, t-shirt, bottom wear, shoes, bags dan mask sheet. Pelanggan dapat mengikuti informasi promo 1212 dan langsung berbelanja di https://bit.ly/37DACsE.

Berbagai macam acara tambahan akan diadakan untuk menambah kemeriahan promo 12.12 Online Shopping Madness melalui akun Instagram The F Thing (@thefthingworld). Jadi, pastikan untuk tidak melewati kesempatan mendapatkan barang-barang branded dengan diskon besar-besaran di website The F Thing. The F Thing sendiri merupakan perusahaan fashion/lifestyle e-commerce dan platform media digital pertama di Indonesia dari MNC Group. The F Thing menjunjung tagline fashion fusion forward. Dengan fashion sebagai intisarinya, dedikasi The F Thing tak hanya memfokuskan ke progress dari tren fashion terkini, namun juga ke creative visual dan berita editorial, namun juga menjadi medium menggabungkan fashion dan lifestyle industry.