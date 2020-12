JAKARTA - Modal kerap menjadi hambatan ketika seseorang memulai bisnis . Jangan khawatir, semua orang bisa memulai bisnis, terlepas dari persoalan berapa banyak modal yang dimiliki.

Melansir dari entrepreneur, ini ada bisnis yang bisa dimulai dengan modal yang sedikit. Bisnis-bisnis di bawah ini adalah bisnis berbasis layanan. Biasanya memiliki biaya operasional yang rendah. Sehingga bisa menjadi pilihan yang sempurna bagi orang-orang yang memiliki modal kecil.

Masing-masing bisnis ini kemungkinan besar mengharuskan Anda untuk menantang diri. Mempelajari keterampilan baru, keluar dari zona nyaman.

Berikut fakta daftar bisnis tanpa modal dan kiat supaya berkembang yang telah dirangkum oleh Okezone, Senin (7/12/2020):

1. Jangan Buru-Buru

Bekerja dibidang kewirausahaan tidak bisa bergerak dengan cepat. Harus dipikirkan langkah yang akan dilakukan dengan tenang dan matang.

"Sebaliknya, fokuslah membangun perusahaan yang hebat untuk jangka panjang. Ingat, kewirausahaan adalah lari maraton, bukan lari cepat." ujar Co Founder and CEO of Bluemercury, Marla Beck.

2. Jasa Perpajakan

Tidak hanya memiliki biaya operasional yang rendah, tetapi juga keuntungan yang lebih tinggi dari biasanya. Bisnis ini memang perlu latihan, tetapi juga tidak perlu gelar yang tinggi.

3. Desain Web, Desain Grafis dan Search Engine Optimization

Pasar bisnis ini sangat luas, baik personal, komunitas organisasi, maupun instansi pemerintahan. Bisnis ini untuk kebanyakan digunakan untuk mempromosikan diri.

Nah, peluang inilah untuk mereka yang baru memulai bisnis dalam bidang desain. Memiliki pelanggan banyak dan keuntungan yang bagus. Bisnis ini memiliki banyak proyek serta hasil yang worth it.

4. Kepastian Siapa yang Beli

Kewirausahaan membutuhkan kerja lebih keras dan belajar lebih banyak tentang diri Anda. Sebelum memulai bisnis, lakukan riset dan pastikan ada pasar dan permintaan untuk produk atau layanan Anda.

"Dokumentasikan semuanya dan buatlah sistem dengan akses, sehingga siapa pun dapat melakukan cara Anda. Tanpa membuang - buang waktu. Tapi pertama-tama, pelajari cara menjual!" ujar founder and CEO of Mead Technology Group, EpekData, and BrandLync, Matt Mead.

5. Manajemen Media Sosial Di era digital, salah satu cara marketing dengan mudah yaitu melalui media sosial. Kebutuhan akan jasa bisnis ini juga sudah tidak diragukan. Hampir setiap perusahaan membutuhkan manajemen media sosial. Karena kemajuan teknologi, saat ini segalanya ingin serba online. Bisnis di atas dapat berkembang dengan modal yang sedikit, tetapi memiliki pelanggan serta keuntungan yang besar. 6. Bersabarlah dan pastikan sudah memiliki dana yang cukup Siapapun yang memulai bisnis harus memahami sepenuhnya jadwal dan pendanaan yang dibutuhkan. Mengerti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dengan pendapatan yang membantu bisnis dapat berkembang. "Garis waktu setiap pekerjaan menuju berbeda, dan kegagalan selalu menjadi kemungkinan. Tetapi jika Anda memiliki dana yang cukup, Anda secara dramatis mengurangi kemungkinan gagal." ujar CEO of Over The Top SEO, Guy Sheetrit.